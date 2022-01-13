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特企／歌林品牌月元月新春慶　除舊佈新正是時候！

▲歌林品牌月，年前僅此一檔，狂撒mo幣再送豪禮。（圖／品牌提供）
▲歌林品牌月，年前僅此一檔，狂撒mo幣再送豪禮。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-13 11:27:24

歌林品牌月　年前僅此一檔 狂撒mo幣再送豪禮
歌林Ｘmomo品牌月，多樣好禮大方送。即日起至1/31，於momo購物網購買歌林指定商品，當日累計消費滿$10,000元，即可於當日的 00:00:00 ~ 23:59:59，參加登記抽加賀屋溫泉飯店住宿券。

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家電換新過好年　好康攻略在這裡
年前換家電，除舊佈新過好年！多款歌林熱賣家電在momo，搭配品牌月活動，入手趁現在！年度熱賣指定款洗衣機、冰箱及電視，買就限量送熱壓三明治機，加碼登記還有機會再拿５% mo幣

熱銷第一名：momo獨家熱賣款「16KG直驅變頻單槽洗衣機」BW-16V03

榮獲省水、節能雙標章，強化玻璃緩降上蓋設計，直驅變頻馬達3年保固。

熱銷第二名「326公升一級能效變頻右開雙門冰箱」KR-233V03

DC變頻壓縮機、能源效率一級，還可申請貨物稅政府補助$1,200元。

2022年度新機：50吋HDR 4K聯網LED顯示器(含視訊盒)KLT-50EU09 Android9.0系統，智慧聯網，可無線投屏，並有杜比環繞音效7.1聲道及無段數藍光護眼、登記再送零負重包。

1/4-1/15期間購買歌林一級變頻冷暖型分離式冷氣，不僅加贈智慧聲控主機及吸塵器，還可享貨物稅補助，滿額登記再送3% mo幣。不只購買大家電送好禮，購買小家電一樣有好禮。購買歌林指定小家電，如燒烤、烤箱二合一的「掀蓋燒烤式電烤箱」KBO-SD1915，採新式掀蓋設計，蒸氣烘烤、外酥內軟，就可登記送限量「多用途烘物器」。

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