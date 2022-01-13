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安南醫院骨科姜典佑醫師指出，足踝關節融合手術在臨床上相當常見，對於疼痛病症有很好效果。從手術的名稱顧名思義就是將原本關節已經磨耗的軟骨先徹底的清除，後續再以鋼釘或鋼板將其固定融合，適用病人有以下情況發生者：前足、中足或後足嚴重變形而導致的關節炎情況；風濕性關節炎；創傷後發生關節炎的病人，常見可能之併發症為感染、融合處骨頭未癒合或癒合不佳及移行性關節炎（融合處鄰近的關節位置）。
某一處關節融合 仍保有一定程度活動能力
姜典佑醫師說，有些民眾一聽到融合這兩個字，就會先入為主有刻板印象會擔心術後腳踝會完全無法活動，但這是不正確的迷思。舉例來說，腳踝的活動不只需靠踝關節，仍有一部份是要仰賴舟距或距下關節，因此病人即便接受某一處的關節融合，通常病人仍保有一定程度的活動能力，因此大家毋須擔心術後腳踝會完全無法活動。
預防足踝關節炎 自身有這些情況應警覺
姜典佑醫師強調，足踝關節炎在臨床上很常見，但不像髖部或膝部關節炎的症狀那麼明顯，因此容易被病人自身及同住家屬忽視因而延誤病情，所以如發現自身有嚴重扭傷、扁平足或風濕性關節炎等病史，可尋求專業骨科醫師幫忙診治，早期發現早期治療才不會變成枴杖俠及輪椅族。
資料來源：健康醫療網 足踝關節痛吃止痛藥無效？ 「足踝關節融合術」介入解救
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