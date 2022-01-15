西華熄燈、國賓改建　業者：2年虧損　苦戰10年春燕猶遠

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瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，西華飯店2021年1~9月的住房率僅14.86%，遠落後於台北市觀光旅館的21.39%，且房價2887元，低於平均值的3315元，營收較2020年同期衰退21.5%，更較2019年同期大跌68.5%。雖然砸重金翻修，但疫情看不到盡頭，加上西華的業主另有台北萬豪酒店需要持續投入資源，不得不收掉起家厝。
轉作防疫旅館 也難補錢坑
然而，西華飯店只是台灣飯店業的一個小縮影，2021年10月底熄燈的台北華國飯店，與圓山、國賓並列台北50年以上資歷的老飯店，同樣不敵疫情熄燈，進入改建程序。台北市透過危老和都更改建的飯店愈來愈多，包含西華、國賓、華國、六福客棧、台北馥敦飯店等。
不只台北，高雄國賓飯店2021年11月也申請危老改建，預計2024年推出飯店豪宅案；全台第一家上市飯店股、超過50年歷史的高雄華園飯店六合本館，也在2021年7月賣給高雄建商永信建設；擁有43年歷史的大統吳家華王飯店，也賣給了興富發集團總裁鄭欽天。
賣掉小金雞 晶華咬牙硬撐
2021年5月全台3級警戒爆發，餐飲業宣布禁止內用，已經苦無住房率的飯店業連帶重創。一位不願具名的知名飯店業者說：「這兩年配合政府政策，累積下來虧損的金額，花10年也賺不回來！」儘管轉作防疫旅館，看似需求大、時常滿房，卻因成本更高，根本也難彌補虧損，「大家其實都有點心灰意冷了。」
2021年絕對是飯店業慘澹、大洗牌的一年。攤開國內16檔飯店股，累計2021年1~11月的營收年增率，多達12家是負成長，從下跌5%到41%不等，2020年已經很辛苦了，2021年的經營更慘澹。損益情況也是毫無起色，2021年前3季「盈轉虧」或是「虧損擴大」的公司就有8家，共計11家公司陷入虧損。
就連飯店業資優生晶華酒店，也扛不住壓力，2020年先是取消承租原本位於台北市信義路的中華郵政信維大樓改建案，放棄了台北晶英酒店開發案，2021年又被迫以17.04億元，出售「家產」小金雞達美樂。若以晶華2021年前3季淨利18.82億元來看，帳面上雖是年增3.3倍，但是如果扣除處分達美樂的處分利益14.61億元，淨利反倒是年衰退4%。
營收衰退最多的是亞都麗緻飯店，下滑41%，在疫情尚未發生的2019年，營收比重為客房收入47%、餐飲收入42%、其他11%。最新2021年11月公開的營收占比為餐飲收入80%、客房14%、其他6%，結構已大不相同，很明顯疫情影響國際商務客來台的住房率，3級警戒又少了餐飲收入，飯店業兩大重心都像是被掐住脖子，難以喘息。
春燕猶遠 盼政府雪中送炭
除了亞都麗緻大飯店最新的累計營收數字，創下24年來新低，六福2021年1~11月累計營收也創下25年來新低，去年前三季EPS（每股稅後淨利）為負2.91元，業績很不理想。而位處花蓮的遠雄悅來雖然是國旅復甦第一線受惠者，累計營收卻也衰退近4成，為19年來新低，復甦力道遠不如外界想像的樂觀。
力麗店也是國內業績敬陪末座的飯店業者，EPS為負3.16元，負債占資產比重72%，在飯店業中偏高，經營面臨重大挑戰。
華園董事長陳海尼日前指出，「台灣飯店業仍在黑暗隧道中，前頭看不到一點光！」2021年第4季，當市場一窩蜂提到疫情趨緩，航空、旅遊市場就要大賺之際，事實上，飯店業者仍在痛苦的深淵；或許到2023年台灣飯店業都迎不來春燕，會一直苦戰下去。
飯店業者表示，真正讓他們心寒的是，政府2021年超徵稅收超過6000多億元，業者配合政策，虧損很大、補助卻很少；許多人看股價沒有再重挫，以為業績沒掉太多，實則不盡然，端看年衰退就一清二楚。或許政府在欣慰GDP又創新高的同時，可以回過頭來看看內需慘業的飯店業，撐得有多辛苦。
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