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銀行30名員工13人篩檢陽性 曾於7日舉辦尾牙
於昨日爆出群聚的聯邦銀行，30名員工之中共有13人篩檢陽性確診，由於該分行1月7日時曾於西餐廳舉辦尾牙，目前該起群聚恐影響社區，被陳時中視為「重中之重」，其餘17名篩檢陰性員工以及59位家人都已集中隔離。同時也循實聯制足跡發出了3013封簡訊，陳時中呼籲收到簡訊的民眾可以前往篩檢站採檢，預計今天下午在銀行附近加開2處採檢站；部分銀行職員個案家中有在學孩童，已有6間學校暫時性停課。
居服員講電話移開口罩成超級傳播者？ 羅一鈞：不符定義
而聯邦銀行感染源頭為案17472居服員，曾於去年12月30日及今年1月4日至銀行辦事，承辦的銀行員為案17630，也因此被感染。陳時中表示，疫調中從監視器中看到，居服員在銀行洽談中，有幾次因講電話有移開口罩，是否為可能傳染途徑？陳時中回應，不無可能，也有可能由傳遞的文件上傳染。
至於此名居服員是否為超級傳播者？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，像是麻疹、水痘、新冠肺炎，「就目前坊間廣為接受的超級傳播者定義，應該是1傳10以上」。就這位居服員，主要連結的確診個案為家人、乾妹妹、照顧個案以及銀行行員，沒有到10位；雖然該案為銀行群聚源頭，但並不符合定義，請大家不要特別去用這樣的名詞影射感染者。
聯醫中興、仁愛院區護理師染疫 未傳播至社區
而在台北市立聯合醫院的中興院區，專家諮詢小組召集人張上淳說明，負責專責病房的案17570護理同仁、另一位護理同仁及友人，目前共3人。兩位護理同仁基因定序與被照顧的確診病人相同，推測由此病人身上得到病毒。但目前兩位護理同仁狀況良好，也已退燒。
而仁愛院區又新增一位護理同仁，同為照顧專責病房的確診病人，已接種兩劑疫苗，11日接種第三劑，但下午有發燒、流鼻水、肌肉痠痛症狀，隔日上午篩檢，發現確診（cT值16），立即匡列採檢隔離，共有25位同仁也匡列採檢隔離。非密切接觸者39位，36位陰性、3位待採。仁愛醫院目前只有單一個案，還沒有傳播出去的現象。
目前場所警戒措施並沒有要增強，但既有的規定請大家遵守，陳時中也再三提醒，昨日全球確診超過三百萬例，Omicron變異株在一個多月以內變成主流，目前沒有一個絕對組隔的方式，要多層次、多方向，像是戴口罩會降低風險，並非戴著就不會得，但可以降低傳染風險，也還是要勤洗手，尚未施打疫苗的民眾趕快施打，出入場所也希望民眾可以確實執行實聯制。
資料來源：健康醫療網 居服員一疏忽導致銀行群聚案 指揮中心視為「重中之重」
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