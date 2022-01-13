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落地陽性率高，買PCR假證明？　指揮中心回應

落地陽性率高，買PCR假證明？　指揮中心回應
落地陽性率高，買PCR假證明？　指揮中心回應

健康醫療網

2022-01-13 19:01:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】自1月11日起長程航班旅客，入境皆需進行PCR落地採檢才能入境，截至今（13）日上午共計已檢出96人確診。中央流行疫情指揮中心表示，明日將是春節前入境高峰，約有4200多人預定返台、後天3900多人，邊境防疫壓力大，不過接下來入境人數會逐漸減少。

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入境陽性率達5-7%　網傳買假證明登機

今日新增51例境外移入個案，指揮官陳時中說明，12日共有8架飛機入境，旅客總人數是430人，確診者有24人，陽性比率為5.58%。13日上午僅4架飛機入境，入境旅客為180人，陽性14例，總比率為7.78%。

疫情監測組組長周志浩表示，預計明日入境人次為春節前高峰，約4200多人預定返台，這幾日執行落地採檢、陽性送醫，陽性率達5-7%，因此外界也有疑問，既然有兩日內PCR採陰證明，為何落地還是驗得到陽性？是否如同檯面下傳的有人購買「假證明」返台？陳時中坦言，「這是有可能的，每個國家都會有類似買證明的情形，但要說每個人都是用買的，也不盡然公平」

國外染疫比例高、採檢後染疫　或病毒潛伏期

為何已經有陰性證明，入境仍有陽性確診？陳時中解釋，入境陽性率高除了因為國外疫情嚴重、染疫比例高，也可能是潛伏期所造成的空窗期，也有另一個可能是他在採檢後的期間染疫。

目前國內規定登機前必須持兩日內PCR陰性證明，但病毒有潛伏期，Omicron潛伏期較短，假設潛伏期有3天，如果個案是在採檢PCR的3天前染疫，採檢當下就還處於潛伏期，等檢驗完、2天後搭機，則入境台灣時就會被驗出陽性；所持的PCR陰性報告只能代表5天前沒有染疫，如果潛伏期更長，空窗期也會拉長。

但要求陰性證明也不是全然無用，陳時中表示，現在平均每天都會有100多人，已辦理好相關手續但卻未入境，有些是準備不及，而大部分可能是PCR檢驗出陽性，因此無法登機，最高峰時有將近3、400人未入境，陰性證明還是可以減少入境時的確診人數。



資料來源：健康醫療網 落地陽性率高，買PCR假證明？　指揮中心回應

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