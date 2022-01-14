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根據衛福部統計資料，寄養家庭服務動機雖以關懷不幸兒童及回饋社會等利他因素為主要，然其次的做友作伴、增加家庭熱鬧氣氛等利己因素，在服務中也看到許多溫暖的事蹟。寄養媽媽石娜麗的小女兒賴珮禎，從5歲開始就和各個來到家裡的寄養童一起長大，彼此年紀相仿，更視她為學習對象。其中，寄養童阿奇因有過動症、注意力不集中，珮禎為了教會阿奇烏克麗麗和杯子舞花了一兩個月時間未曾抱怨！
招募好家庭 溫暖給孩子
家扶基金會社會資源處林秀鳳處長表示，兒少寄養安置服務很需要寄養家庭新血不斷投入，每年在全台各地共辦理近400場寄養家庭招募宣導與說明活動，總計超過3萬人次參與，去年起更因應疫情有多場次於線上辦理，但提出申請並通過成為寄養家庭，近年約百戶左右。
符合資格 歡迎加入服務行列
然而，新進與既有寄養家庭的服務量能，與每年約有2,200位失依兒少亟待被安置的需求，尚有很大的落差。因此，林秀鳳處長向有未成年子女的家庭喊話，一起「打開家門 讓愛住進來」，只要年滿25歲、國民義務教育以上學歷、穩定收入及足夠空間，歡迎加入服務行列。
資料來源：健康醫療網 打開家門讓愛住進來！ 家扶基金會招募寄養家庭相伴成長
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