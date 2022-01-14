我是廣告 請繼續往下閱讀
國民健康署吳昭軍署長呼籲，面對氣溫下降，必要外出時，一定要加強保暖，尤其有三高、心血管疾病及長者，更需定期量血壓、血糖，規律服藥，外出要戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物，留意日夜溫差，避免於早晚外出，以嚴防因低溫及溫差過大促發心血管疾病之發生。此外，建議長者，非必要時儘量待在家裡不要外出，注意室內空氣的流通之外，也需要防寒保暖，適度的活動或伸展運動，促進血液循環，預防跌倒。
測量血壓 18歲以上每年至少量一次
老化雖然是心血管疾病危險因子之一，但是年輕族群如有三高（高血壓、高血糖及高血脂）等慢性病，也是罹患心血管疾病的危險族群，如沉默的殺手高血壓，依據106-109年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，18歲以上國人高血壓盛行率逾26%，40歲以上更達38%，高血壓盛行率隨年齡增加而上升；另20歲以上民眾近3成不知道高血壓已悄悄上身。
吳昭軍署長提醒，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，有高血壓家族史更應該從年輕起養成定期測量血壓的習慣，維持722（測量7天、每天2次、每次量2遍）原則，並記錄自我血壓的變化。
分秒必爭、快就醫 後遺症可減輕
心血管疾病之急性發作，如心肌梗塞及腦中風是危及生命之緊急狀況，儘快就醫可減少死亡及病後殘留嚴重失能的情形。吳昭軍署長說明，若出現心臟病徵兆:胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀可能立即危及生命，應儘速就醫接受治療。
具心臟病史 應隨身攜帶緊急用藥
對於有心臟病史的民眾，在任何時間都要隨身帶健保卡與緊急用藥以備不時之需。值得一提的是，冬天是中風發作的高風險期，若發現有臉歪手垂大舌頭之情形，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，一定要打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。
資料來源：健康醫療網 20歲以上近3成不知罹高血壓！ 低溫恐瞬間要命
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊