我是廣告 請繼續往下閱讀
▲圖片提供/指揮中心
聯邦銀行案爆不停 西餐廳急召回用餐客人安排採檢
桃園中壢聯邦銀行職員至今共13例，隨著採檢結果陸續出爐，今日再添3例家人染疫，加上昨日篩出的1名確診家人，累積17例。至於經尾牙聚餐將病毒傳播至西餐廳之事件後續，指揮中心指揮官陳時中坦承：「對社區有威脅」，相關疫調仍持續進行中，目前3位員工、2位顧客確診，共5名累積案例。陳時中也指出，昨日已緊急請防疫醫師會同衛生局工作人員至西餐廳進行風險調查，依照預約名單與實聯制資料，召回用餐客人並安排採檢及居家隔離。
▲圖片提供/指揮中心
本土案例另有1例為居服員乾妹妹（案17507）之家人接觸者，在隔離期間一採陰，二採轉陽；2例為金嗓歌友會確診個案之友人（案17806）及其女友，案17806為桃園瓦城餐廳職員，陳時中表示，此案之前被匡列時已做隔離處理，社區威脅不大，唯其女友列自主健康管理，仍然有在社區活動，故也在積極進行相關疫調。
▲圖片提供/指揮中心
▲圖片提供/指揮中心
仁愛醫院護理師案 證實為新傳播鏈
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，仁愛醫院護理師基因定序結果今出爐，雖也是Omicron病毒株，但與桃機群聚及中興院區護理師序列皆不相同，而與曾照顧過之確診個案序列相同，也因此證實為新出現的傳播鏈。
境外移入數居高不下 陳時中：新增隔離處所因應
隨著境外移入案例逐漸上升，為維持醫療量能，陳時中宣布明日起針對機場落地採檢確診個案做分流。輕症或無症狀，符合新訂定指標之年輕個案，改送至加強版防疫旅館或集中檢疫所，而不符合指標之個案仍送至醫療院所。目前台北市已做好準備，陳時中說明，會由台北市首先開始收受案例，新北市現也即將完成相關設施設立並嚴陣以待。
陳時中補充，桃園作為國土入境之關，自機場、歌友會、聯邦銀行到現在的西餐廳，疫情逐漸緊張。指揮中心會盡其所能將匡列範圍觸手做延伸，目前匡列3天內接觸者是考量多方因素，包含採檢量能、感染期等，在這期間的親密接觸者列為居家隔離對象，超過3日期間的則列入自主管理對象。在這之中，集中檢疫所都扮演相當關鍵的角色，現已暫停一般民眾預約，待幾日後疫情獲緩解，會再逐步清零與桃園距離較近之集中檢疫所，供境外移入之輕、無症狀確診個案使用。
資料來源：健康醫療網 社區感染大威脅 新傳播場域、新傳播鏈連環爆
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊