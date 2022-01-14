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指揮中心指揮官陳時中說，目前新冠肺炎疫苗第一劑涵蓋率為80.55%；第二劑達到71.77%；追加劑4.56%，現追加劑已超過100萬人施打。而因應國內本土疫情升溫，目前也提供多種管道施打，民眾可於各地方政府指定/安排合約醫療院所、衛生所或所設置之隨到隨打接種站接種COVID-19疫苗。
追加劑預約分流時間一覽表 根據年齡開放時間不同
另自2022年1月15日上午10時起，開放1922平台供民眾預約施打疫苗追加劑。因可接種人數高達733萬人，故先依照年齡設定不同開放時間來分流預約人潮，平台預約注意事項如下：
一、 施打時程：1月17日至1月23日。
二、 符合資格對象：2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾。
三、 預約分流時程：
（一）65歲以上：1月15日上午10時至1月16日中午12時。
（二）50歲-64歲：1月15日中午12時至1月16日中午12時。
（三）18歲-49歲：1月15日下午2時至1月16日中午12時。
目前已開放民眾事先至平台查詢預約接種資格，莊人祥笑說，自己一開放就上去查詢，結果竟是「您不符合預約資格」，原來發言人已接種過第三劑，看來是騙不過AI人工智慧的嚴格審核。莊人祥提醒，預約成功後，平台不會另外寄發預約成功簡訊，民眾需妥善保留預約資訊，及備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，前往預約施打場所，報到時再出示。
陳時中補充，此次追加劑預約為一段式直接預約，不像之前事先登記意願，簡訊通知後再進行第二段預約，民眾要特別注意。
▲圖片提供/指揮中心
資料來源：健康醫療網 追加劑需求大增 1月15日開放平台預約「注意事項」看這
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