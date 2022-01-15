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世界衛生組織（WHO）於「戒菸的百個理由」中指出，吸菸會影響一個人的外觀，包括口臭、牙齒變黃及導致皮膚粗糙、乾燥而產生皺紋，甚至會使皮膚產生乾癬及發癢的情形。
對於吸菸的女性來說，皺紋量比不吸菸的女性多5倍以上；此外，吸菸也會導致不孕、胎兒早產及精子質量降低。
戒菸有三招 一起跟著做
要成功戒菸不容易，對戒菸者來說，最困難的就是如何面對戒菸過程中產生的戒斷症狀以及抑制想吸菸的衝動。趁春節團聚，國民健康署提供3招戒菸方法：在親人的鼓勵與支持下，多和親朋好友聊天，進而強化戒菸的動力；可以轉移注意力，別讓自己的手和嘴閒著，過年期間桌上總是擺滿許多食物，當您想吸菸的時候，可以嗑嗑瓜子、剝剝橘子等方式來轉移自己的注意力；開始正向思考，時時刻刻提醒自己吸菸的壞處及戒菸的好處，並想像成功戒菸後的景象，提高戒菸的決心。
戒菸不孤單 多元管道幫助你
戒菸除了換回自己及家人的健康，還可以省錢顧荷包，創造多贏的局面，迎接嶄新且健康的新年。想戒菸的您，撥打國民健康署提供之免費戒菸專線0800-636363，由專業人員提供具便利性及隱密性之諮詢服務，量身打造專屬的戒菸計畫並協助您克服生理戒斷症狀，亦可使用Line通訊軟體的戒菸諮詢服務，多元戒菸管道解決戒菸過程中所遇到的困難與挫折、對抗菸癮。
資料來源：健康醫療網 女性吸菸皺紋增5倍！ WHO公布「吸菸對外貌影響有多大」
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