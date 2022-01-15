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首先為避免年節過度採買，導致過多剩食重複烹煮易造成腸胃不適等問題，民眾可預先規劃在家用餐次數及來訪人數，並事先想好菜色，以確保食材新鮮度，才不怕吃出問題。蔡雅禎營養師表示，在飲食上則可把握我的餐盤挑選原則，根據六大類食物分配比例，像白飯、粄條、米粉、發糕、蘿蔔糕、油飯、年糕等屬於全榖根莖類，同一餐應選擇1至2樣即可，避免攝取過多澱粉。
年節期間零食少不了 就怕話家常不小心吃太多
在蛋白質食物上則可選擇選擇3至5樣，像烤雞、清蒸鱸魚、紹興蝦等低脂肉類，至於東坡肉、豬腳等因屬高油脂肉類，擇一即可，最重要是在青菜的攝取量，則應需有2至3樣，民眾也可混炒海鮮方式或以湯料增添，增加青菜的攝取量。蔡雅禎營養師說明，尤其年節期間零食不能少，邊話家常邊食用，不小心就進過多熱量，因此建議可以味蒟蒻乾、乾燥水果乾、低鹽海苔等取代捲心酥、花生糖、牛軋糖等零食，減少身體負擔。
吃飽完全家動一動 享受親子之樂也維持健康
此外，若是6至8人用餐則建議選魚、雞為主菜，搭配2道半葷素菜、1道應節蔬菜，加上選擇拼盤菜色及一鍋美味湯品等方式，以份量控制來幫忙，讓一家人享受美味之餘也能均衡健康。蔡雅禎營養師提醒，享受完美食後，也別忘了動一動，像是健身遊戲、散步賞春或可於家中原地踏步等，都可幫助維持每日動能，在年節期間也能維持健康體態。
資料來源：健康醫療網 年節把握「這些原則」 享受美食健康不怕胖
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