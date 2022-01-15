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年節把握「這些原則」　享受美食健康不怕胖

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年節把握「這些原則」　享受美食健康不怕胖

健康醫療網

2022-01-15 16:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】年節將至，少不了大魚大肉等豐富年菜，尤其受到疫情波及，更讓大家珍惜與家人團聚的時光，不過面對年菜的誘惑，就怕一不小心就吃過量！衛生福利部樂生療養院營養師蔡雅禎指出，年節期間想要吃得開心又安心，可把握預先規劃行程、我的餐盤挑選原則、餐間點心要適量以及份量控制來幫忙等幾個原則，才能健康過好年。

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遵照「我的餐盤挑選原則」　減少攝取過多熱量

首先為避免年節過度採買，導致過多剩食重複烹煮易造成腸胃不適等問題，民眾可預先規劃在家用餐次數及來訪人數，並事先想好菜色，以確保食材新鮮度，才不怕吃出問題。蔡雅禎營養師表示，在飲食上則可把握我的餐盤挑選原則，根據六大類食物分配比例，像白飯、粄條、米粉、發糕、蘿蔔糕、油飯、年糕等屬於全榖根莖類，同一餐應選擇1至2樣即可，避免攝取過多澱粉。

年節期間零食少不了　就怕話家常不小心吃太多

在蛋白質食物上則可選擇選擇3至5樣，像烤雞、清蒸鱸魚、紹興蝦等低脂肉類，至於東坡肉、豬腳等因屬高油脂肉類，擇一即可，最重要是在青菜的攝取量，則應需有2至3樣，民眾也可混炒海鮮方式或以湯料增添，增加青菜的攝取量。蔡雅禎營養師說明，尤其年節期間零食不能少，邊話家常邊食用，不小心就進過多熱量，因此建議可以味蒟蒻乾、乾燥水果乾、低鹽海苔等取代捲心酥、花生糖、牛軋糖等零食，減少身體負擔。

吃飽完全家動一動　享受親子之樂也維持健康

此外，若是6至8人用餐則建議選魚、雞為主菜，搭配2道半葷素菜、1道應節蔬菜，加上選擇拼盤菜色及一鍋美味湯品等方式，以份量控制來幫忙，讓一家人享受美味之餘也能均衡健康。蔡雅禎營養師提醒，享受完美食後，也別忘了動一動，像是健身遊戲、散步賞春或可於家中原地踏步等，都可幫助維持每日動能，在年節期間也能維持健康體態。



資料來源：健康醫療網 年節把握「這些原則」　享受美食健康不怕胖

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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