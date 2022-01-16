乳癌防治基金會董事長張金堅　自創咖啡健康學來養生

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在台大醫院完成住院醫師、總醫師訓練之後，張金堅就到鄭州路的台北市立中興醫院擔任外科主治醫師，不久，被當時的台北市立中興醫院院長、前總統蔣中正御醫熊丸拔擢為一般外科主任；一年後，台大醫學院臨床研究所博士班剛成立，張金堅為了強化專業，也考進了台大醫學院臨床研究所博士班。
受恩師陳楷模影響，成為乳癌權威張金堅會成為國內專致於乳癌的醫師，和他就讀博士班時的指導教授陳楷模有很大的淵源。陳楷模專精於小腸的大量切除及乳癌，張金堅回憶道，「陳楷模教授個性比較兇悍、嚴厲，外號雷公，在他底下，一定要戰戰兢兢，不能打迷糊仗，但是，他提攜後進，不遺餘力」。
博士班畢業之後，張金堅帶著太太、一雙年幼兒女前往沙烏地阿拉伯行醫，一年多後返台，直接進入台大醫院擔任一般外科主治醫師，在當時擔任台大醫院外科主任陳楷模的麾下，順利的從講師升等為副教授、教授，之後，還躍升為外科部副主任、主任。
張金堅表示，當時求診的乳癌病人因為發現時都比較晚，乳房外表已經糜爛、腫瘤很大，甚至已經轉移了。因為沒有所謂的多科團隊，當時的化療又簡陋，放射線治療也不像現今的定位準確，在幫病人進行放射線治療時，經常會把病人的皮膚電得爛爛的，化療用藥也沒有標準治療流程，開刀就把病人的整個乳房連同腋下的淋巴腺全部拿掉。很多女病人因為罹病，老公外遇，跑走了，拖著生病的軀體照顧年幼的小孩及公婆；張金堅深覺女性乳癌病人真的很辛苦，也感受到以醫師為主的權威醫療環境，以及傳統乳癌治療的弊病和無奈。
成立乳房醫學會，跨科整合照顧
當醫療慢慢進步，乳癌可以選擇整個切除、部分切除的手術方式，乳癌的化療藥物也日新月異，張金堅深感，「乳癌照顧一直都是以醫師為主，缺少所謂的病理科、放射科、腫瘤科、腫瘤內科、藥師、心理師等，也沒有重建，這是個不完整的醫療團隊，對於相對弱勢的病人比較吃虧。」因此，張金堅決定要成立乳房醫學會，希望乳癌治療能多科整合照顧。
另外，在病人照顧方面，雖說陳楷模教授早在張金堅擔任台大醫院外科部主任之前，已成立真善美乳癌病友俱樂部，但畢竟成員只局限在台大醫院治療的乳癌病友。因此，張金堅決定要擴及服務到全國的乳癌病友，於是在1996年成立乳癌防治基金會，是個跨醫院的全國性乳癌病友團體，也是全國第一個。
乳癌防治基金會成立22年，已落實全民乳癌篩檢衛教，關心罹病者的醫療及身心靈健康，並鼓勵國內學者進行乳癌的本土性研究，除了頒獎給國內傑出乳癌研究人員，每年定期舉辦大型病友會，邀請專家演講，同時讓病友們唱歌、跳舞同歡，並分享彼此的罹病經驗，鼓勵新診斷乳癌病友。基金會也因此獲得國家品質標章及特優基金會的獎項，以及張金堅個人的癌症終身成就獎。
醫技雖進步，別忘醫病平等
在很早年就投入乳癌診斷、診療的張金堅，對於21世紀的基因體醫學、精準醫療、分子醫學的時代，他認同，乳癌已經慢性病化，但是，他更關注在醫病平等的理念上。
他說，我們以一位慢性病人的方式對待乳癌病人，持續關心治療後的10年、20年後續追蹤，稱為「存活者的議題」，比如說用藥的慢性副作用，用藥後的智力是否變差，用了哪些藥物會對於神經末梢有損害，罹病後是否和社會脫離等，即所謂醫病共享的政策，疾病治療不是醫師講了算，還要和病人共同討論。
賢內助協助下，遵循一輕、二淡、三少、四慢原則
退而不休的張金堅，在關心病人健康之餘，也很在意自己的健康。身為外科醫師的他，邁入70歲之後，還能持刀平穩，開刀手不抖，維持良好的平衡感，和有開刀的體能，都要歸功於賢內助的協助，張金堅沒有肆意揮霍年輕健康的本錢，這些都是經年累月好好管理自身健康的成果。
在飲食上，張金堅著重吃得不要太豐盛，一輕、二淡、三少、四慢是基本原則。張金堅坦承，「前面三項，我都有達成，四慢是因為我是外科醫師，個性急，還在努力當中。」
◆一輕，不要加工品、鹽漬品，多吃蔬果，要原味的食材，少農藥、有機的食材，要洗乾淨，清楚食材履歷，當季的食材、均衡的飲食。
◆二淡，不要重口味，不要高溫烹煮食材，不要添加太多鹽，不要太油，不要太甜，不要太辣，不要太多的佐料，不要過量的燒烤，不要太多的烹調，烹調簡單，盡量少外食，三餐多在家食用。
◆三少，不要吃太飽，7分飽。
◆四慢，要細嚼慢嚥。
重視早餐內容，開啟一天的活力
三餐飲食的調養，張金堅很重視早餐。早餐部分，張金堅的米飯等碳水化合物吃得少，爾偶太太會煮點稀飯吃，通常會準備小塊麵包，配點洋蔥、胡蘿蔔、堅果如核桃、杏仁，然後配點秋葵、酪梨、地瓜葉等蔬果。他說，秋葵5～6條，肚子就飽了；燙點地瓜葉，沾一點點醬油膏，就很美味了；另外，還來點荷包蛋，補充蛋白質。
中餐的話，因為要開刀、看診，就吃醫院的便當，飯只吃1／10的份量，主食的魚肉、雞肉和豬排等，只吃一半而已，青菜的部分就會吃完。晚餐則會豐盛一點，太太會煎煮新鮮魚，清湯中放點排骨、白蘿蔔，還會準備地瓜葉、菠菜、高麗菜等，盡量不要高溫炒，以汆燙、水炒方式居多。假如晚上有應酬吃大餐，隔天就會自動減量，大約減少一半的份量，應酬時，吃少量就好。
照顧植物，讓步調變緩慢、心情愉悅
運動方面，因為上了年紀，盡量選擇比較溫和的運動。張金堅一星期游泳一次，一次一個小時。平常會和太太結伴到鄰近的華山文化創意產業園區繞園散步，可以走到7千步，加上平日看病人、上下樓梯、巡房等，加起來應該有1萬步。還好，有篇研究發現，日行7千步已經足夠了，會爬樓梯、但不下樓梯，因為要保護膝蓋的健康。
對於老人很重要的情緒管理，張金堅會選擇快樂的嗜好來做，他的快樂嗜好就是園藝和咖啡。他表示，盡量不動怒、不能急躁，並靠著喝咖啡、關照植物，讓自己的步調變慢，咖啡香氣、在一片綠茵中吸收植物釋出的氧氣，心情就會很舒適。
張金堅個是早起的鳥兒，但他也樂在其中，在夏天早上5點、冬天早上6點起床，喝200~300c.c.的白開水後，就會到頂樓整理花園，才下樓吃早餐，除了出國不在家之外，拔草、澆水、搬移植物盆栽，他天天報到，樂此不疲。
他的口號是：「園藝活動也是一種運動，也是心性的培養。」他看著植物一天一天地長大，花盛開，心情愉悅，就如同醫療人員細心照顧病人，病人就活得好，沒有好好照顧就會凋謝。
化身咖啡達人，自創咖啡養生法
張金堅愛上咖啡，是在台中澄清醫院擔任院長期間，在台中、台北往返的高鐵上聞到咖啡香，就起心動念想喝咖啡。他過去喝咖啡都會肚子痛、胸悶，30、40年沒有碰咖啡的張金堅，這次一喝就上癮了，覺得神清氣爽。
講起咖啡，張金堅的出發點仍是和健康有關的研究，特別是咖啡豆內含的高抗氧化物綠原酸、咖啡醇、雙萜類、咖啡豆醇等，對於糖尿病、心血管疾病、痛風、牙周病、癌症、失智症、阿茲海默症等疾病都有助益，也有研究發現，喝咖啡可以延長壽命。他也走遍了國內外咖啡莊園，還與蔡崇煌醫師及梁捨烘焙專家分別著作了二本咖啡專書，真是一位咖啡癡迷。
由於過度烘焙會破壞咖啡豆內的抗氧
化物，所以，張金堅偏好喝淺焙咖啡，他說，生豆內含的綠原酸占9.6%，重烘焙就剩下4.8%，因此，利用輕烘焙，綠原酸等抗氧化物較不容易喪失。但是，即使是重烘焙，咖啡飲品中還是存在著這些抗氧化物成分，所以，也不反對喝重烘焙咖啡。
重烘焙有炭燒焦香味、巧克力的微苦澀感；淺焙有果酸、有水果香，國人比較偏
愛炭燒口味，對於果酸的接受度較低。
現在，張金堅每天喝3杯黑咖啡，他不主張加糖、奶精，糖不宜攝取過量，奶精則含有對人體健康有害的反式脂肪酸，建議可以加適量的鮮奶取代。
咖啡不是神丹妙藥，仍有飲用禁忌
喜歡喝熱咖啡的張金堅說，喝咖啡不能過熱，咖啡在夏天沖泡時的溫度，最好是92～93℃，冬天時可以升到94℃，等到咖啡沖泡好、倒入容器內的溫度85℃是最香醇的。品嚐咖啡的時候，則差不多60℃左右不燙口，才是最適宜的溫度，喝太熱的咖啡，會傷害食道黏膜組織，增加食道癌的發生率。
當然，咖啡也不是神丹妙藥，骨質疏鬆症的病人、懷孕初期、小孩、胃酸過多、腹瀉腸胃不適者，都要避免喝咖啡。在喝咖啡的同時，需要補鈣、維生素D、多運動、多曬太陽，而且由於咖啡利尿，最好搭配一杯白開水，補充體內流失的水分。
做自己想做的事，擁有滿滿正能量
最後，張金堅表示，「我現在還在開刀，我覺得專業還要持續保持，工作是一種快樂，也有成就感的滿足」。張金堅的身體硬朗，講話嗓門大而有力、很清楚，不像老人孱弱無力的聲音。
即使70歲高齡，擔任一家生技公司顧問的他，在每2個月的業務會議上，還被要求喊口號；他說：「就叫我來帶頭喊，好像聲音亮，生意就興旺，其他人都喊得不夠響亮，我一喊，聲音宏亮，士氣高昂，氣氛就起來了。」70歲的張金堅仍然擁有滿滿的愉快、樂觀、快樂能量。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 乳癌防治基金會董事長張金堅 自創咖啡健康學來養生
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