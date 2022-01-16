168斷食法無痛減肥？ 醫師曝亂斷食3大「傷身後果」比復胖更慘

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蔡明劼醫師指出，多數人採取168斷食會省略早餐或晚餐，無形中達到每日總熱量攝取下降的效果，體重減輕是可預期的。但仍要注意斷食後的食慾反撲、肌肉減少以及復胖問題，都會影響長期的體重控制。
蔡明劼醫師認為，總熱量攝取相較於每日飲食時間，對於減重效果更為重要。國外研究曾讓受試者進行168斷食，在可進行的8小時內不限制熱量攝取，任意吃各種食物，結果發現受試者減重效果沒有優於一般的熱量限制飲食法。
透過短時間的激烈斷食減重，一旦回到以往的飲食狀態，體重可能又會再次反撲。蔡明劼醫師提醒，如果只是用短時間衝刺的方法減肥，而沒有建立正確的飲食習慣，即便採取斷食減重，只要攝取熱量一超標，很容易就再胖回來。還是需要注意總熱量控制並選擇健康食物，才能維持理想體重。
糖尿病人亂斷食恐低血糖 女性激烈減肥小心月經大亂？
許多說法宣稱斷食不只能夠減肥，也可改善血糖與糖尿病問題？蔡明劼醫師指出，從科學上的統合分析來看，斷食對血糖控制並沒有明顯好處。而且糖尿病患者並不適合長時間斷食，原因是糖尿病人的胰島細胞功能已變差，對高血糖、低血糖的反應都與常人不同，在斷食期間血糖過低時，更容易引發低血糖昏迷等危險。
另外，身材沒有過胖的女性，如果採取激烈斷食的減重，很可能引發月經混亂等狀況。蔡明劼醫師提醒，BMI數值正常的女性，建議採用健康方式慢慢減重，才是理想且安全的作法。如果因減重而造成月經混亂，往往要耗費半年甚至一年以上調理才能恢復。
蔡明劼醫師表示，長時間斷食24小時以上，除了脂肪之外，身體可能會開始分解肌肉，雖然達到了減重目的，但對整體健康來說並非好事。體型若非過度肥胖的族群，本身肌肉量已經偏低了，如果因此減少肌肉量，對健康反而是弊大於利。
「彈性素食」暴紅真能瘦超快？醫師點出關鍵「不是吃素」
美國媒體票選出年度最佳減肥法之一的「彈性素食」近期也被熱烈討論。蔡明劼醫師表示，彈性素食的減肥法是指多吃蔬果、豆類和全穀類，肉類偶爾也能攝取，但少吃紅肉及加工食品，這與長期提倡的「健康餐盤」概念並無二致，一樣是少吃紅肉，多吃雞、魚等白肉，因此彈性素食能夠幫助減重相當合理。
蔡明劼醫師強調，葷、素並非決定體重的主因，葷食只要選擇白肉、海鮮，避開高油、高熱量的肉品與加工食品，同樣能夠瘦身。反之，不少素食的炸物、炒飯、炒麵、素肉都屬於高油高鹽，攝取過量一樣會發胖。因此，問題不在於吃不吃素，而是多吃原型食物、少吃加工食物。
減肥5年約9成會復胖！瘦身速度愈快復胖機率愈高？
現代人容易聽信網路上各種千奇百怪的減肥法，蔡明劼醫師提醒，減重的關鍵第一是要達到「熱量赤字」，第二是「慢慢來比較快」。根據統計，減肥1年後復胖的比例接近5成，減重5年約有9成的人復胖，減肥速度愈快愈激烈，則愈難長期維持。
蔡明劼醫師建議，與其在1、2個月內快速瘦身，不如用1-2年時間穩定減重。每天減少攝取500大卡的熱量，1周約能減少0.5公斤，是較為理想安全的減重速度。民眾有任何減重疑慮，應諮詢專業醫師與營養師，幫助自己建立良好習慣，保持更長久的健康體態。
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