COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

致敬巴黎天際線　DS 3 Crossback Roofs of Paris 亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-16 15:25:40

DS Automobiles 近日推出 DS 3 Crossback Roofs of Paris (Toits de Paris) 限量車型，初期先在法國上市，後續將導入歐洲其他國家、日本及南韓等市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback Roofs of Paris 以法國巴黎市區建築的屋頂為設計主題，彰顯 19 世紀時 Haussmann 計畫所形塑的巴黎天際線，因此 DS 3 Crossback Roofs of Paris 採用 Carat Grey 灰色車頂塗裝，車身塗裝可選擇 Pearl White Pearlescent (珍珠白色)、Bianca White (白色)、Perla Nera Black (珍珠黑色)、Artense Grey (灰色) 及 Pearl Crystal (珍珠色)。在車頭及車側的銘牌呈現包括艾菲爾鐵塔 (Eiffel Tower)、聖心堂 (Sacré Coeur) 及蒙帕納斯大廈 (Montparnasse Tower) 等著名景點意象，水箱罩則採用鍍鉻處理，足踏 18 吋 SHANGHAI 鋁合金輪圈。

DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
內裝方面，DS 3 Crossback Roofs of Paris 以巴士底 (Bastille) 為主題，座椅融合 Perruzzi 織布、Nemesis Grey Silicone 合成皮質及 Graphite Grey 灰色縫線等材質勾勒出 Toile DS Black Basalt 黑色玄武岩造型，儀錶台及門飾板也運用 DS Scale Black Basalt 黑色玄武岩造型點綴，座椅也可選配為 Basalt Black 黑色真皮式樣。

DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
動力配置方面，DS 3 Crossback Roofs of Paris 提供 E-TENSE 純電動力，加上 PureTech 100 Manual 汽油手排、PureTech 130 Automatic 汽油自排、BlueHDi 110 Manual 柴油手排及 BlueHDi 130 Automatic 柴油自排共 5 款選擇。國內市場方面，目前 DS Automobiles 總代理寶嘉聯合暫時無引進新車款販售，過去則曾導入 DS 3 與 DS 5 兩款產品。

DS 3 Crossback
DS 3 Crossback
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀