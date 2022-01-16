致敬巴黎天際線　DS 3 Crossback Roofs of Paris 亮相

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DS 3 Crossback Roofs of Paris 以法國巴黎市區建築的屋頂為設計主題，彰顯 19 世紀時 Haussmann 計畫所形塑的巴黎天際線，因此 DS 3 Crossback Roofs of Paris 採用 Carat Grey 灰色車頂塗裝，車身塗裝可選擇 Pearl White Pearlescent (珍珠白色)、Bianca White (白色)、Perla Nera Black (珍珠黑色)、Artense Grey (灰色) 及 Pearl Crystal (珍珠色)。在車頭及車側的銘牌呈現包括艾菲爾鐵塔 (Eiffel Tower)、聖心堂 (Sacré Coeur) 及蒙帕納斯大廈 (Montparnasse Tower) 等著名景點意象，水箱罩則採用鍍鉻處理，足踏 18 吋 SHANGHAI 鋁合金輪圈。
內裝方面，DS 3 Crossback Roofs of Paris 以巴士底 (Bastille) 為主題，座椅融合 Perruzzi 織布、Nemesis Grey Silicone 合成皮質及 Graphite Grey 灰色縫線等材質勾勒出 Toile DS Black Basalt 黑色玄武岩造型，儀錶台及門飾板也運用 DS Scale Black Basalt 黑色玄武岩造型點綴，座椅也可選配為 Basalt Black 黑色真皮式樣。
動力配置方面，DS 3 Crossback Roofs of Paris 提供 E-TENSE 純電動力，加上 PureTech 100 Manual 汽油手排、PureTech 130 Automatic 汽油自排、BlueHDi 110 Manual 柴油手排及 BlueHDi 130 Automatic 柴油自排共 5 款選擇。國內市場方面，目前 DS Automobiles 總代理寶嘉聯合暫時無引進新車款販售，過去則曾導入 DS 3 與 DS 5 兩款產品。