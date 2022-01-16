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即將在 1/31 發表　Škoda Enyaq Coupé iV 外觀設計圖曝光

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-16 15:25:40

Škoda 今日 1/11 首度釋出全新純電動斜背跑旅作品 Enyaq Coupé iV 的外觀設計圖，將在今年 1/31 於捷克布拉格正式發表。

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Škoda Enyaq Coupé iV
Škoda Enyaq Coupé iV
外觀方面，Enyaq Coupé iV 在車身前半段與 Enyaq iV 相仿，B 柱後採用更流線的斜背造型，風阻係數自標準版本的 0.27Cd 降至 0.247Cd，車長較標準版長 4mm 為 4,653mm，車高多出 1mm 為 1,617mm，車寬同為 1,879mm，軸距同為 2,765mm。車頭配備 Full-LED Matrix 矩陣式燈組，中央搭載由 131 顆 LED 構成的 Crystal Face 面板，足踏 19~21 吋胎圈組，車尾可配備 LED 燈組。

Škoda Enyaq Coupé iV
Škoda Enyaq Coupé iV
內裝方面，Enyaq iV 的座艙運用羊毛、棕櫚葉及回收寶特瓶等永續材料製作，等將配置 5.3 吋數位儀錶板及 13 吋中控台多媒體觸控螢幕，也搭載抬頭顯示器、KESSY GO 免鑰匙系統、LED 座艙氣氛燈及雙區恆溫空調等，原廠宣稱收納機能承襲 Škoda 聰明而便利的傳統，行李廂標準置物空間為 570 公升，略小於標準版的 585 公升。

Škoda Enyaq Coupé iV
Škoda Enyaq Coupé iV
動力配置方面，Enyaq Coupé iV 採用 Volkswagen 集團 MEB 電動車模組化平台打造，將提供 60 及 80 兩款後輪驅動車型及 80x 四輪驅動車型，60 車型配置 62kWh 電池，可輸出 150kW 最大功率，80 及 80x 車型配置 82kWh 電池，可輸出 195kW 最大功率，原廠宣稱在 WLTP 狀態下的滿電最高續航里程可達 535 公里，也將支援 125kW 快速充電功能，詳細規格有待日後揭露。

Škoda Enyaq Coupé iV
Škoda Enyaq Coupé iV
Škoda 在今年 6 月時發表 ‘NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030’ 品牌策略，預告接下來 10 年內的經營方向，以 EXPAND (擴張)、EXPLORE (探索) 及 ENGAGE (進取) 為方針，其中 iV 電動化車款為重要的發展方向，隨著 Superb iV、Octavia iV 及 Enyaq iV 在去年 (2020) 共創下 3.5 萬輛的銷售表現，電動化陣容逐漸成形。

Škoda Enyaq Coupé iV
Škoda Enyaq Coupé iV
如今 Enyaq Coupé iV 即將以跑旅身分加入，預料可幫助品牌達成 iV 電動化車型在歐洲市場的銷量將佔全品牌的 50~70%，以及 2030 年時較 2020 年產品排放數字降低 50% 的發展目標。

Škoda Enyaq Coupé iV
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