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換臉再升級　全新小改款 Citroën C5 Aircross 亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-16 15:25:40

傳統中大型房車式微，讓車廠選擇推陳出新時不得不做出轉型的改變，新世代的 Citroën C5 已不再提供傳統房車與旅行版本，而是以貼近市場需求，化為 SUV 與跨界旅行車的型態，滿足多元需求的現代消費者們。

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全新小改款 Citroën C5 Aircross 亮相
全新小改款 Citroën C5 Aircross 亮相
現行 Citroën C5 Aircross 自 2017 年推出至今也是時後到了小改款的階段，Citroën 原廠日前正式揭露全新小改款的面貌。從外觀上來看，原先的雙層式水箱護罩與 LED 日行燈、頭燈合而為一，日行燈與中央的兩道飾條切齊，並凸顯中央的廠徽設計。在保險桿方面，取消底部口字造型，並放大氣壩與兩側進氣孔的線條，整體運動趕更加濃厚。車側保持不變，保留 C 字形的鍍鉻窗框、Air Bump 防刮護板與懸浮式車頂設計，不過 18 吋輪圈則採用新設計的雪花造型增添魅力。車尾方面的變動就略小許多，保持現行的基本輪廓與線條，而燈組內部構造則經過重新排列組合，並取消回字形的光條設計，不過外表則同樣透過立體設計來增添視覺印象。

全新小改款 Citroën C5 Aircross 亮相
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全新小改款 Citroën C5 Aircross 亮相
全新小改款 Citroën C5 Aircross 亮相
進入到車內，最明顯的變化在於中控台中央的部位，導入全新的 10 吋多媒體觸控螢幕，並上移位置獨立出來，同時原先位於兩側的冷氣出風口則改置螢幕的下方，並保留原有的觸控功能鍵與實體按鍵設計。除此之外，懸浮式排檔桿也取消，改採用微小的撥桿方式來操作，並將引擎起閉鍵移動至排檔位置的右側。至於駕駛模式同樣取消旋鈕操作，改採按鍵的方式來進行動作。在配備方面，則新增第二組 USB 孔與含加熱與按摩功能的 Advanced Comfort 前排座椅，另外原廠也提供 Alcantara 和穿孔皮革內飾選項。

全新小改款 Citroën C5 Aircross 亮相
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全新小改款 Citroën C5 Aircross 亮相
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動力選擇方面，小改款 C5 Aircross 依舊會提供 PureTech 汽油引擎與 BlueHDi 柴油引擎，同時歐洲市場也供應 PureTech 180 搭配 13.2 kWh 電池組的插電式油電車型。在國內市場方面，C5 Aircross 首度於 2019 年引進，為目前品牌在台的主力銷售車型，據了解在原廠推出小改款車型之後，總代理寶嘉聯合也會積極爭取，若有進一步消息，7Car<小七車觀點>帶來最新的訊息。

全新小改款 Citroën C5 Aircross 亮相
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