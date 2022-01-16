奢華鍍鉻風格　Toyota Tundra Capstone 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先從外觀方面來看，Tundra Capstone 相較於標準版本取消了輪拱的防刮材質，並且換上蜂巢式鍍鉻水箱護罩設計，並且分別於後視鏡外蓋、22 吋鋁圈、窗框採用北美消費者喜愛的亮面鍍鉻材質點綴。 車尾方面，後保險桿取消塑膠原色或者同車色烤漆的配置，選用鍍鉻材質鋪陳，同時也可以看見排氣尾管選用側排設計。
內裝部分則選用雙色設計來鋪陳，以大量的白米色搭配黑色、核桃木飾板營造出豪華的氛圍，同時車內也搭載藍色氣氛燈、14 吋 Toyota Audio Multimedia 多媒體系統、12.3 吋 TFT 全數位面板、自動升降登車踏板、TSS 2.5 駕駛輔助系統等科技配備。
動力部分，Tundra Capstone 選用 i-Force Max Hybrid 混合動力系統，最大馬力達 437hp，最大扭力則有 80.5kgm 的表現，並配備 10 速自排變速箱。Tundra 為 Toyota 在北美生產的日系全尺寸皮卡，在國內方面，Tundra 車系向來有貿易商少量引進，吸引少數喜愛美式貨卡的玩家作為休旅車使用，以 Tundra Capstone 本車的定位符合國內多金買家的喜好，說不定很快就能夠在國內街頭看見它的身影了。