專屬客製化套件　Lexus LX Offroad by Jaos 登場

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在外觀方面，Jaos 以 LX 600 車型為基礎開發了專屬的空力套件，選用具備輕盈、高剛性特性以灌注成型製法的 CFRP 套件，包含前後保險桿下護板與擋泥板，同時也配備了特別開發的 20 吋 ENKEI 製造輪圈進一步凸顯濃厚的越野運動風格。
內裝方面，第四代 LX 以 Tazuna Concept 為設計理念，將座艙導入環抱式設計，座椅可選擇 2+3+2 或 EXECUTIVE 4 張獨立式配置。車內導入品牌首見的指紋辨識式引擎啟閉按鈕，中控台搭載上 12.3 吋下 7 吋螢幕，可透過 MTM 智慧型越野顯示幕透視底盤，還首度導入的 Back Underfloor View 來監看後方中央下方，安全方面則標準配備 Lexus Safety System+ 2.5 系統。
動力配置方面，LX 600 採用代號 V35A-FTS 的 3.5 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，搭載 D-4ST 直噴供油系統，可輸出 415ps 最大馬力及 650Nm 峰值扭力，搭配 10 速手自排變速系統及四輪驅動。
其實 LX 除了標準的車型外，也有原廠推出的 OFFROAD 越野套件及 F Sport 運動套件兩種選擇。此次 Lexus 選擇與 Jaos 合作則能夠帶來新的話題性，亦在售後市場上提供消費者另一種選擇。