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專屬客製化套件　Lexus LX Offroad by Jaos 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-16 15:25:40

第四代 Lexus LX 於去年 9 月正式發表亮相，換上全新的 GA-F 平台以及 3.5 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎作為動力來源，隨著今年度開始陸續交車，來自日本改裝品牌 JAOS Corporation 也宣布與 Lexus 合作，推出客製化的 LX Off-road 車型，而展示車也將會於東京改裝車展上公開。

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Lexus LX Offroad by Jaos
Lexus LX Offroad by Jaos
在外觀方面，Jaos 以 LX 600 車型為基礎開發了專屬的空力套件，選用具備輕盈、高剛性特性以灌注成型製法的 CFRP 套件，包含前後保險桿下護板與擋泥板，同時也配備了特別開發的 20 吋 ENKEI 製造輪圈進一步凸顯濃厚的越野運動風格。

Lexus LX Offroad by Jaos
Lexus LX Offroad by Jaos
Lexus LX Offroad by Jaos
Lexus LX Offroad by Jaos
Lexus LX Offroad by Jaos
Lexus LX Offroad by Jaos
內裝方面，第四代 LX 以 Tazuna Concept 為設計理念，將座艙導入環抱式設計，座椅可選擇 2+3+2 或 EXECUTIVE 4 張獨立式配置。車內導入品牌首見的指紋辨識式引擎啟閉按鈕，中控台搭載上 12.3 吋下 7 吋螢幕，可透過 MTM 智慧型越野顯示幕透視底盤，還首度導入的 Back Underfloor View 來監看後方中央下方，安全方面則標準配備 Lexus Safety System+ 2.5 系統。

Lexus LX Offroad by Jaos
Lexus LX Offroad by Jaos
動力配置方面，LX 600 採用代號 V35A-FTS 的 3.5 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，搭載 D-4ST 直噴供油系統，可輸出 415ps 最大馬力及 650Nm 峰值扭力，搭配 10 速手自排變速系統及四輪驅動。

其實 LX 除了標準的車型外，也有原廠推出的 OFFROAD 越野套件及 F Sport 運動套件兩種選擇。此次 Lexus 選擇與 Jaos 合作則能夠帶來新的話題性，亦在售後市場上提供消費者另一種選擇。

Lexus LX Offroad by Jaos
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