COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Civic、Bronco 及 Maverick 勝出　2022 北美年度風雲車名單出爐

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-16 15:25:40

北美年度風雲車 (NACTOY) 日前公布 2022 年獲勝車款，年度乘用車為 Honda Civic，年度休旅車則為 Ford Bronco，年度卡車為 Ford Maverick。

我是廣告 請繼續往下閱讀
入圍 2022 北美年度風雲車的車款在年度乘用車方面入圍決選的車款計有 Honda Civic、Lucid Air、Volkswagen Golf Mk VIII (Golf R/Golf GTI)，在年度卡車方面入圍決選的車款計有 Ford Maverick、Rivian R1T 及 Hyundai Santa Cruz，至於年度休旅車方面入圍決選的車款計有 Ford Bronco、Hyundai IONIQ 5 及 Genesis GV70。

2022 北美年度風雲車採用階段式票選來進行，第一階段選出 37 款新車進入名單，第二階段票選出 23 輛，第三階段淘汰至剩下 9 輛經過 50 位北美專業汽車媒體的票選後，選出 Honda Civic、Ford Bronco 及 Ford Maverick 作為各級距勝出車款。

去年的北美年度風雲車獲獎車款為 Hyundai Elantra、Ford F-150 及 Ford Mustang Mach-E，每年公布的名單均可作為北美消費者在購車時的參考依據，而今年的得主在國內市場目前僅有 Honda Civic 有貿易商引進。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀