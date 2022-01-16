Civic、Bronco 及 Maverick 勝出　2022 北美年度風雲車名單出爐

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入圍 2022 北美年度風雲車的車款在年度乘用車方面入圍決選的車款計有 Honda Civic、Lucid Air、Volkswagen Golf Mk VIII (Golf R/Golf GTI)，在年度卡車方面入圍決選的車款計有 Ford Maverick、Rivian R1T 及 Hyundai Santa Cruz，至於年度休旅車方面入圍決選的車款計有 Ford Bronco、Hyundai IONIQ 5 及 Genesis GV70。
2022 北美年度風雲車採用階段式票選來進行，第一階段選出 37 款新車進入名單，第二階段票選出 23 輛，第三階段淘汰至剩下 9 輛經過 50 位北美專業汽車媒體的票選後，選出 Honda Civic、Ford Bronco 及 Ford Maverick 作為各級距勝出車款。
去年的北美年度風雲車獲獎車款為 Hyundai Elantra、Ford F-150 及 Ford Mustang Mach-E，每年公布的名單均可作為北美消費者在購車時的參考依據，而今年的得主在國內市場目前僅有 Honda Civic 有貿易商引進。