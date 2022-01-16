Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價
Toyota Land Cruiser 300 自去年發表後已陸續於全球各地市場推出，日前 Australasian New Car Assessment Program (ANCAP) 澳洲新車安全評鑑協會宣布 Land Cruiser 300 系列獲得 ANCAP 撞擊測試的 5 星安全評價，總分數 81% 為 ANCAP在 2020~2022 測試規範當中的第二高成績。
7Car 小七車觀點
2022-01-16 15:25:40
此次 ANCAP 針對 Land Cruiser 300 系列進行了多項評估測試，其中在弱勢用路人方面獲得近兩年來 ANCAP 第二高的 81% 成績，包括行人/自行車騎士，其 AEB 系統對於行人偵測上展現優異的偵測性能，在任何情況下都能夠有效避免或者減輕碰撞。 Toyota Land Cruiser 300 全車系標配雙正面、側面胸部保護和側面頭部保護安全氣囊，以及駕駛員和乘客膝部安全氣囊。雖然 LandCruiser 沒有配備中央安全氣囊，但在側邊撞擊測試當中獲得良好滿分的評價，同時在正面撞擊時對於成人乘客的保護力也有優異的 89% 高分。 另外在兒童保護力方面則獲得 88% 的高分評價，但由於第三排座椅缺乏安全座椅固定扣，因此不建議在第三排座椅上安裝兒童汽座。最後在 Safety Assist 的評估項目當中，Land Cruiser 表現同樣出色，獲得 77% 的分數，包括 AEB 車對車系統、車道維持輔助 LSS，在絕大多數的測試場景當中都能有效運作或者避免、減輕碰撞。
不過 ANCAP 也強調此次 5 星安全評價僅適用 GR Sport 以外的 Toyota Land Cruiser 300 車型，但其所獲得的分數，充分說明該車的結構完整性、安全配備都有高度的安全標準，對於車廠來說都更具有信心與說服力。