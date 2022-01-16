COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-16 15:25:40

Toyota Land Cruiser 300 自去年發表後已陸續於全球各地市場推出，日前 Australasian New Car Assessment Program (ANCAP) 澳洲新車安全評鑑協會宣布 Land Cruiser 300 系列獲得 ANCAP 撞擊測試的 5 星安全評價，總分數 81% 為 ANCAP在 2020~2022 測試規範當中的第二高成績。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價
Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價
此次 ANCAP 針對 Land Cruiser 300 系列進行了多項評估測試，其中在弱勢用路人方面獲得近兩年來 ANCAP 第二高的 81% 成績，包括行人/自行車騎士，其 AEB 系統對於行人偵測上展現優異的偵測性能，在任何情況下都能夠有效避免或者減輕碰撞。

Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價
Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價
Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價
Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價
Toyota Land Cruiser 300 全車系標配雙正面、側面胸部保護和側面頭部保護安全氣囊，以及駕駛員和乘客膝部安全氣囊。雖然 LandCruiser 沒有配備中央安全氣囊，但在側邊撞擊測試當中獲得良好滿分的評價，同時在正面撞擊時對於成人乘客的保護力也有優異的 89% 高分。

Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價
Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價
另外在兒童保護力方面則獲得 88% 的高分評價，但由於第三排座椅缺乏安全座椅固定扣，因此不建議在第三排座椅上安裝兒童汽座。最後在 Safety Assist 的評估項目當中，Land Cruiser 表現同樣出色，獲得 77% 的分數，包括 AEB 車對車系統、車道維持輔助 LSS，在絕大多數的測試場景當中都能有效運作或者避免、減輕碰撞。

不過 ANCAP 也強調此次 5 星安全評價僅適用 GR Sport 以外的 Toyota Land Cruiser 300 車型，但其所獲得的分數，充分說明該車的結構完整性、安全配備都有高度的安全標準，對於車廠來說都更具有信心與說服力。

Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價
Toyota Land Cruiser 300 獲得 ANCAP 5 星安全評價
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀