RS 車型首度導入、二月進駐展間　全新小改款 Škoda Kodiaq 正式在台發表

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Škoda Taiwan 總裁李御林宣布全新小改款 Kodiaq 正式發表。外觀方面，小改款 Kodiaq 在車頭換上重新設計的頭燈組及引擎蓋，家族化的直瀑式水箱罩換上六角型外框，頭燈造型較先前更纖細，運用左右各 2 個模組構成，支援 Matrix 矩陣式照明，搭配下方分離式的霧燈組，前保險桿下氣壩造型較先前更為寬闊，外側加入更立體的 L 形外框。車尾將後擋風玻璃高度縮減，營造更寬廣的視覺效果，燈組不僅延續了 C 字型家族化風格，線條也較小改款前變得更為纖細，內部同樣採用 Škoda 常見的水晶切割造型。至於首度露面的 Kodiaq RS 擁有專屬的空力套件，包括向外擴出的前保桿、運動化側裙以及 20 吋鋁圈等，同時在水箱護罩、窗框、後視鏡蓋等處採用黑色烤漆處理，在車頭與尾門上還有紅色的 RS 銘牌彰顯身份。
Kodiaq RS 擁有專屬的空力套件，包括向外擴出的前保桿、運動化側裙以及 20 吋鋁圈等，同時在水箱護罩、窗框、後視鏡蓋等處採用黑色烤漆處理，在車頭與尾門上還有紅色的 RS 銘牌彰顯身份。進到座艙，小改款 Kodiaq 採用灰色儀錶台縫線搭配全新髮絲水晶條紋飾板，前車門新增兩道車縫線，配上新版 LED 氣氛燈來強化質感，中控台配置 9.2 吋 CNS 3.0 系統，支援無線 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結。而 RS 車型則採用紅色車縫線營造出熱血的氛圍，雙前座採用跑車化座椅設計，全車座椅皆採用 Alcantara 類麂皮材質與格菱紋設計。
RS 車型則採用紅色車縫線營造出熱血的氛圍，雙前座採用跑車化座椅設計，全車座椅皆採用 Alcantara 類麂皮材質與格菱紋設計。安全防護部分，全車系首次導入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，以及 Lane Assist 車道維持及偏移警示系統透過第三代多功能鏡頭增加車道置中功能及 Park Assist 半自動停車輔助系統 (路邊停車、駛出輔助、倒車入庫、車頭入庫) 等科技，另外也具備 Area View 全車俯瞰顯影警示系統及 9 具 SRS 輔助氣囊、XDS+ 主動式電子限滑差速器、MKB 二次碰撞預煞系統、DSR 駕駛轉向穩定輔助、ESC 電子行車穩定系統、Hill Hold Control 升坡輔助系統等電子輔助。
動力配置方面，全車系配置 7 速 DSG 變速箱，1.5 TSI 最大馬力為 150hp / 5,000~6,000rpm、最大扭力為 25.5kgm / 1,500~3,500rpm；2.0 TSI 則再升級搭載四輪驅動系統，於 4,200~6,000rpm 間可輸出 190hp 最大馬力，於 1,500~4,100rpm 間可輸出 32.7kg-m 峰值扭力；RS 車型則可以發揮出 245hp / 5,250rpm~6,500rpm 及 37.8kgm / 1,600~4,300rpm 的表現。
Kodiaq 自 2017 年在台推出後已連續三年蟬聯國內七人座 SUV 銷售冠軍，同時奠定 Škoda SUV 的產品形象，至今讓 SUV 車款佔了 Škoda 總銷量的 60%。此次小改款 Kodiaq 以升級不加價的方式回饋消費者，同時再提供全新的 RS 車型帶來新氣象，挹注 2022 年的銷售動能。