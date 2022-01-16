油耗最佳可達約 14.93km/L　歐規第五代小改款 Subaru Forester e-BOXER 登場

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外觀方面，歐規第五代小改款 Forester e-BOXER 承襲 DYNAMIC X SOLID 家族設計語彙，換上重新設計的前保險桿、水箱罩、頭燈組及前霧燈框，2.0i-L EyeSight 足踏 225/60R17 胎圈組，其他車型則採用 225/55R18 胎圈組，車色部分提供全新的曠野綠、漠野綠及典藏棕 3 款大地系列配色。
內裝方面，歐規第五代小改款 Forester e-BOXER 配備 8 吋多媒體觸控主機，支援 Apple CarPlay/Anrdoid Auto 智慧手機連結，行李廂標準置物容積較純汽油版本少了 11 公升變為 509 公升。安全防護方面，第五代小改款 Forester 全車系標準配備符合 Level 2 半自動駕駛等級的 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統，其前擋風玻璃攝影鏡頭偵測廣度較過去提升近 2 倍，帶來全新的 LCF 車道維持置中系統及 LDP 車道偏離輔助系統，也具備 ACC 全速域主動車距控制定速巡航系統，而 PCB 預防碰撞自動煞車系統新增轉彎緊急自動煞停輔助功能，搭配全新的 AES 緊急自動轉向輔助系統，可在 PCB 進入第二階段煞車時，偵測鄰近車道之空間與後方來車之動態來判斷是否主動閃避。
動力配置方面，歐規第五代小改款 Forester e-BOXER 採用 2.0 升 DI 水平對臥 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 AC 永磁同步電動馬達及鋰電池模組構成 e-BOXER 油電複合動力系統，其中引擎於 5,600~6,000rpm 間可輸出 150ps 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 19.8kg-m 峰值扭力，馬達可輸出 16.7ps 最大馬力及 6.7kg-m 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 11.8 秒完成，極速為 188km/h，純電最高行駛里程為 1.6 公里，純電極速約為 40km/h。
此套 e-BOXER 系統所搭配的鋰電池電壓為 118.4V，容量為 4.8Ah，功率為 13.5kW，在靜止起步時以純電帶動，中速域時以引擎及馬達同步帶動，高速時則主要以引擎帶動，同時為電池充電，其油耗表現依據 EC 715/2007 - 2018/1832AP 規範測試介於約 10.53~14.93km/L 之間。
底盤與操控方面，歐規第五代小改款 Forester e-BOXER 採用 SGP 模組化平台打造，延續對稱式全時四輪驅動系統與 X-Mode 脫困科技，在小改款後導入 e-Active Shift Control 主動式變速控制系統，可在 SI-DRIVE 雙模式動力控制系統切入 S 模式時啟動，原廠表示可在過彎時帶來更敏銳的反應。
國內市場方面，第五代小改款 Forester 車系已由總代理台灣意美汽車選在去年 (2021) 11/30 正式上市，引進 2.0 升自然進氣汽油動力，編成與建議售價分別是 2.0i-L EyeSight (新台幣 115.8 萬元起) 及 2.0i-S EyeSight (新台幣 125.8 萬元起)。