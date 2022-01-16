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今年底前將發表　美規第三代 Honda HR-V 外觀設計圖曝光

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-16 15:25:40

Honda 日前釋出 2 張美規第三代 HR-V 的外觀設計圖，預告將在今年底前正式發表。

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Honda HR-V
Honda HR-V
從設計圖來看，美規第三代 HR-V 將與歐規 HR-V 及日規 Vezel 在造型上分道揚鑣，呈現更為動感的樣貌，在車頭配置與第十一代 CIvic 相似的橫置式頭燈組，保險桿與水箱罩擁有明顯的線條，廠徽安裝於水箱罩之外也與歐日規整合於水箱罩內的作法不同，車側可見到粗壯的輪拱設計，隱藏式後門把也改為標準的外拉式，車尾則採用兩組 LED 尾燈而非歐日規的連貫式尾燈設計。

Honda HR-V
Honda HR-V
目前 Honda 尚未釋出美規第三代 HR-V 的詳細規格與數據，預料其底盤與動力將延續第十一代 Civic 的基本設定，提供 2.0L DOHC i-VTEC 自然進氣引擎或 1.5L Turbo 渦輪引擎，其中 2.0L DOHC i-VTEC 自然進氣引擎擁有 158hp 最大馬力及約 187Nm 峰值扭力，而 1.5L Turbo 渦輪引擎則擁有 180hp 最大馬力及 240Nm 峰值扭力，至於歐規車型所搭載的雙馬達 e:HEV 油電複合動力是否也會提供美規選用，有待原廠證實。

Honda HR-V
Honda HR-V
第三代 HR-V 日規與歐規車型是在去年 (2021) 2/18 發表，亞大規則在 11 月發表，經過將近 1 年的等待，Honda 總算釋出美規的最新消息，確認將走出不同風格。而大改款 HR-V 車系未來將導入國內販售的規格，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。

Honda HR-V
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