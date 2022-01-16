預計 Q2 國內發表　入門 2.0 升車型 Hyundai Tucson L 油耗公布

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第四代 Tucson L於去年 12 月發表，首波提供 1.6 渦輪增壓動力，在上市初期累積超過千張的訂單。然而休旅車的高度機能性、目標受眾廣大，為維持車款的競爭力，南陽實業預計今年針對 Tucson L 再進行強化，分別有望導入 2.0 升 NA 以及 1.6 Turbo Hybrid 的車款，以滿足不同層級的消費者。
Tucson L 初期僅提供 1.6 渦輪增壓動力，南陽實業未來還將規劃 2.0 升 NA 與 1.6 Turbo Hybrid。根據今年經濟部能源局公布的 12 月油耗測試車款名單當中，可以發現代號 NX4 第四代的 Tucson 2.0 升車款已通過油耗測試，搭配 6 速手自排變速箱，繳出平均 13.3km/L 的油耗表現，較上一代 2.0 Premium 的 12.6km/L 還要優異。目前掌握到的資訊，這款 2.0 升自然進氣的新車型，預計於今年 Q2 才會發表，屆時才會有進一步的規格資訊。
第四代 NX4 Tucson 2.0 升車款已通過油耗測試，搭配 6 速手自排變速箱，繳出平均 13.3km/L 的油耗表現。過去幾年來，Tucson 2.0 車款多半是擔綱車系的入門定位，希望維持 Tucson 既有產品優勢，並以更易入手的價格鎖定預算型買家，增進產品吸引力。
Tucson 2.0 車款多半是擔綱車系的入門定位，以更易入手的價格鎖定預算型買家，增進產品吸引力。