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針對拉力與賽道操駕升級　Toyota GRMN Yaris 限量 500 輛正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-16 15:25:40



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Toyota 今日 1/14 選在 2022 東京改裝車展 (Tokyo Auto Salon) 正式發表 GRMN Yaris，僅在日本市場限量 500 輛販售右駕車型，建議售價為 7,317,000 日圓起 (約合新台幣 177.5 萬元起)，選配 Rally Package 車型建議售價為 8,378,764 日圓起 (約合新台幣 203.2 萬元起)，選配 Circuit Package 車型建議售價則為 8,467,000 日圓起 (約合新台幣 205.4 萬元起)。

Toyota GRMN Yaris
Toyota GRMN Yaris
GRMN Yaris 是基於 GR Yaris 打造而來，其定位屬於 Toyota Gazoo Racing 車型中的最高頂級 (MN, Meister of Nürburgring)，車體延續碳纖維與 CFRP 材質的輕量化基礎，內部拆除後座椅並加裝強化拉桿，車重較 GR Yaris 降低 30 公斤來到 1,250 公斤。

Toyota GRMN Yaris
Toyota GRMN Yaris
Toyota GRMN Yaris
Toyota GRMN Yaris
而 G16E-GTS 1.6 升直列 3 缸渦輪引擎的最大馬力維持 272ps，扭力輸出自 37.7kg-m 提升為 39.8kg-m，6 速 iMT 手排變速箱改為密尺比設定搭配金屬離合器，限滑差速器自 GR Yaris 的 Torsen 形式改為機械式，儀錶板也換上 GRMN 式樣，雙前座升級為附側邊氣囊的 Recaro 桶型座椅。

Toyota GRMN Yaris
Toyota GRMN Yaris
Toyota GRMN Yaris
Toyota GRMN Yaris
提供消費者選配的 Circuit Package 為賽道競技取向，限量供應 50 輛，最小回轉半徑縮減至 5.7 公尺，配備升級 BBS GRMN 專屬 18 吋輪圈、18 吋煞車碟盤、Bilstein® 可調阻尼式避震器、碳纖維 / CFRP 材質尾翼、側裙及前下擾流翼，車色新增專屬的 Matte Steel 消光灰色選項。

Toyota GRMN Yaris
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至於 Rally Package 則是屬於拉力賽車取向的選用套件，內容包含 GR 減震桶、短版防傾連桿組、GR 底盤下護板套件及 GR 防滾籠及 GR 側邊防滾桿等，最低距地高自 120mm 提昇至 130mm，最小回轉半徑自 GR Yaris 的 5.3 公尺提高至 6.0 公尺。

Toyota GRMN Yaris
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國內市場方面，總代理和泰汽車選在去年 (2021) 4/8 展開 GR Yaris 的接單作業，預售價新台幣 185 萬元起，30 輛的配額迅速訂購一空，魅力可見一斑。經過近 4 個月預售期間，和泰汽車選在 8/3 正式發表，建議售價為新台幣 179 萬元起，配額也提高至 80 輛，11 月時則宣布售價調漲 6 萬元來到新台幣 185 萬元起。

Toyota GRMN Yaris
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