針對拉力與賽道操駕升級　Toyota GRMN Yaris 限量 500 輛正式發表

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GRMN Yaris 是基於 GR Yaris 打造而來，其定位屬於 Toyota Gazoo Racing 車型中的最高頂級 (MN, Meister of Nürburgring)，車體延續碳纖維與 CFRP 材質的輕量化基礎，內部拆除後座椅並加裝強化拉桿，車重較 GR Yaris 降低 30 公斤來到 1,250 公斤。
而 G16E-GTS 1.6 升直列 3 缸渦輪引擎的最大馬力維持 272ps，扭力輸出自 37.7kg-m 提升為 39.8kg-m，6 速 iMT 手排變速箱改為密尺比設定搭配金屬離合器，限滑差速器自 GR Yaris 的 Torsen 形式改為機械式，儀錶板也換上 GRMN 式樣，雙前座升級為附側邊氣囊的 Recaro 桶型座椅。
提供消費者選配的 Circuit Package 為賽道競技取向，限量供應 50 輛，最小回轉半徑縮減至 5.7 公尺，配備升級 BBS GRMN 專屬 18 吋輪圈、18 吋煞車碟盤、Bilstein® 可調阻尼式避震器、碳纖維 / CFRP 材質尾翼、側裙及前下擾流翼，車色新增專屬的 Matte Steel 消光灰色選項。
至於 Rally Package 則是屬於拉力賽車取向的選用套件，內容包含 GR 減震桶、短版防傾連桿組、GR 底盤下護板套件及 GR 防滾籠及 GR 側邊防滾桿等，最低距地高自 120mm 提昇至 130mm，最小回轉半徑自 GR Yaris 的 5.3 公尺提高至 6.0 公尺。
國內市場方面，總代理和泰汽車選在去年 (2021) 4/8 展開 GR Yaris 的接單作業，預售價新台幣 185 萬元起，30 輛的配額迅速訂購一空，魅力可見一斑。經過近 4 個月預售期間，和泰汽車選在 8/3 正式發表，建議售價為新台幣 179 萬元起，配額也提高至 80 輛，11 月時則宣布售價調漲 6 萬元來到新台幣 185 萬元起。