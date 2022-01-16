全台第一輛 !　Toyota Land Cruiser 300 國內實車開箱

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Land Cruiser 300 外觀上保留傳統硬派粗曠的風格，追求越野駕駛時不易損壞的燈位、保險槓造型等設計，不過在車頭方面仍舊可以看到水箱罩換上更大面積的橫柵式設計，搭配新式 LED 燈組帶來令人印象深刻的扮相。Land Cruiser 300 同樣保有分離式階梯大樑設計，但全新應用的 GA-F 平台車架本身經過全新設計，重量輕且剛性高。包括車架和車身在內的整車重量有所減輕(約減輕 200 公斤)，同時降低車身重心改善重量比例 (前 53.5%、後 46.5%)，並強化懸架剛性，以及透多地形監視器、多地形選擇或 GR Sport 車型所搭載的 E-KDSS 電子懸吊系統，讓車輛於公路或者越野駕駛時都能輕鬆駕馭、不易疲勞。
如此龐然巨物，登車踏板是必備項目之一。
後視鏡上的阿拉伯文可以清楚了解本車的來頭。內裝方面 Land Cruiser 300 導入 12.3 吋全數位儀表版或者 9 吋行車資訊幕，不過可惜的是本次介紹的新車僅有一般的行車資訊幕。中控台採用獨立式觸控多媒體系統，排擋桿置於中央鞍座正中央，左側則有加力箱切換、駕駛模式旋鈕等功能。此外，其餘像是 Apple CarPlay、Android Auto、空氣負離子、無線充電板、電動尾門等都在配備清單內。
Land Cruiser 300 導入 12.3 吋全數位儀表版或者 9 吋行車資訊幕，不過可惜的是本次介紹的新車僅有一般的行車資訊幕。
多媒體系統為原裝主機。
排檔方式依舊是傳統的機械式操作。
USB 孔為 Type A 型式。
駕駛模式切換旋鈕。
後差鎖定一鍵立即完成。
無線充電板。
前座用料質感優異，皮質鋪陳與國內消費者較熟悉的 Alphard 相當。
逼近 3 米的軸距與 2 米的車寬，第二排後座空間表現極為優異。
後方獨立空調系統。
第三排座椅以一般男性身高成人來說椅面大腿支撐度略不足，其餘表現在水準之內。
第三排空間也配有獨立的冷氣出風口與 USB 充電孔。
後行李廂底板可完全平整化。安全配備部分自然搭載最新的 Toyota Safety Sense，具備行人(白天和黑夜)和自行車(白天) 偵測以及直線對向來車偵測的前方預防碰撞系統，以及緊急轉向迴避輔助功能，LTA 車道追蹤系統、AHB 遠 近光燈系統等。此外，還配備了停車輔助煞車系統，可辨識停車場的前後障礙物、倒車時接近的車輛和行人，預防事故發生。
對應科威特當地法規，本車標準搭載滅火器。動力部分 Land Cruiser 300 取消過往 V8 引擎配置，改採全新研發的 V6 雙渦輪增壓引擎，提供 3.5L 汽油或 3.3L 柴油引擎，，同時搭配 Direct Shift-10AT 十速自排變速箱，汽油車型可發揮 415PS 與 650Nm 的性能表現；柴油車型則具備 309PS 與 700Nm 的輸出。不過礙於法規問題，國內引進規格以汽油版本為主。
Land Cruiser 車系憑著強大的越野性能、優異的耐用度深植人心，經過 70 年已經發展成一個車種龐雜的大車系。在國內市場方面，總代理和泰考量品牌定位與形象，選擇以小老弟 Land Cruiser Prado 及 Lexus LX 來劃分市場。以終極汽車對於 Land Cruiser 300 的報價來看，其實已經與豪華大型運動休旅車款看齊，但對於多金買主或者玩家來說，仍不失一個彰顯個人風格與魅力的機會啊。