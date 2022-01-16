Citroën C5 Aircross No.010 ---- 前後座椅乘坐感受

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C5 Aircross 採用 CAC® 頂級舒適半皮布座椅，其發泡棉設定柔軟，但支撐性算是不錯，雙前座均採用手動調整，駕駛人在調整腰靠與坐高後，相當輕易就能找到最舒適的坐姿。
後座方面，雖然 C5 Aircross 配置的三張獨立座椅是當初考慮購買的原因之一，但長期使用下，以小七經常安裝一張大型兒童安全座椅的情況來看，實際乘坐空間以 SUV 而言不算寬裕，雖說後座椅背可進行傾斜角度調整，調到最傾斜的角度約為 109 度而不算太躺，而 C5 Aircross 的縱向空間也不算寬裕，因此實務上都會常態設定為最傾斜並滑移到最後來乘坐。
除了乘坐感受外，後座也因三張獨立座椅設計，而未能搭載中央扶手，使得後座乘客無法享有置杯座，不過中間的乘客受惠於獨立座椅，及平整的地板，在一旁安裝大型兒童安全座椅之下，反而會較乘坐兩側的乘客更舒服。
不過 C5 Aircross 在中國大陸市場因透過東風雪鐵龍國產化的緣故，使零配件資源相當豐富，在座椅部分有 Nappa 真皮包覆材質可選擇，雙前座可升級電動調整、按摩、電熱甚至駕駛座記憶功能，而後座可改為非三張獨立的形式，變為具 6/4 分離傾倒功能的版本，如此便會多出中央扶手及置杯座，提昇整體舒適與便利性。
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 98 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，因里程較短而在截稿前尚未再度加油，故本次無平均油耗資訊可分享，待日後有加油時，便會於長期測試文章中揭露，敬請期待。