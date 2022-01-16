【油價公告】中油、台塑宣布明(17)日起國內汽油漲 0.6 元、柴油不調整
7Car 小七車觀點
2022-01-16 15:25:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明 (17) 日凌晨零時起汽油調漲0.6元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.3元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.3元及1.4元。
台灣中油表示，本週受利比亞原油供應中斷與美國商用原油庫存續降等因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.64美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.011元，國內油價依公式計算漲幅為3.71%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及1.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收1.1元，換算後95無鉛汽油每公升31.0元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.0元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.3元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.3元及1.4元，汽油實際價格每公升調漲0.6元、柴油不調整。
台塑石化台塑石油表示，受到美國聯準會預期新冠變種病毒Omicron對經濟影響有限、美國商用原油庫存連續第7週下降，以及美元指數下跌等因素影響，促使本週國際油價續漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年1月17日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.6元/公升，柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。