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微創手術是現今手術潮流
這樣的治療方式，比起以往的手術對於外觀的衝擊當然會降低許多，但接受部分切除的乳房仍然會有顯著的變形，和對側正常的乳房比較起來還是會有明顯的落差，這情形對於原本乳房尺寸就不小的患者更是明顯。許多患者因此在穿著上會有嚴重的困擾，需要加上很厚的墊子，以彌補極不平衡的雙側乳房，但這樣常會造成皮膚的摩擦、過敏甚至破皮。
蒲啟明指出，微創手術是現今外科手術之潮流，好處除了傷口小之外，更因為破壞的組織範圍縮小，患者恢復的時間也縮短許多，當然手術的疤痕也減少許多。在許多外科範疇中，內視鏡手術已是行之多年的標準手術方法，現代的手術皆朝著微創、精緻化的方向發展，將內視鏡運用在乳房重建手術上以減少疤痕並縮短患者恢復時間。
新式手術僅兩個小傷口，減少疤痕困擾
蒲啟明說明，以闊背肌皮瓣進行乳房重建是標準乳房重建手術之一，一般是會在背部留下一處很長的疤痕，此疤痕經常造成患者的困擾。現今使用內視鏡微創手術拿取闊背肌皮瓣，只需兩個在腋下的小傷口即可，術後恢復時間亦縮短許多，並且減少疤痕之困擾。接受闊背肌乳房重建的患者，待傷口癒合後，其日常生活不會受到影響，即使要從事激烈運動亦不會有限制。
接受乳房全切除或部分切除的乳癌患者，有各種不同的乳房重建的方式，以闊背肌皮瓣重建手術來說，此手術適用於對側乳房較小或乳房較大，但可接受除了肌肉皮瓣移植外同時置入義乳之患者。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 乳癌友內視鏡手術重建乳房 傷口小不用擔心疤痕
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