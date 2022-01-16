COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

乳癌友內視鏡手術重建乳房　傷口小不用擔心疤痕

乳癌友內視鏡手術重建乳房　傷口小不用擔心疤痕
乳癌友內視鏡手術重建乳房　傷口小不用擔心疤痕

健康醫療網

2022-01-16 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】根據世界衛生組織統計，去年一年全球約新增230萬起新乳癌病例，成為世界最常見的癌症；台灣每年也有逾萬名婦女罹患乳癌，等於是每天有約31人被診斷出乳癌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國泰醫院整形外科主任暨內湖國泰診所醫師蒲啟明表示，對於乳癌的治療，無論在手術或藥物方面都有長足的進步，因此早期的乳癌只要接受治療5年的存活率極高。現今乳癌的開刀方式，除了乳房全切除以外，有許多醫師對於較早期之乳癌，採取切除較少的組織或是保留更多皮膚的手術，術後再加上放射線治療。

微創手術是現今手術潮流

這樣的治療方式，比起以往的手術對於外觀的衝擊當然會降低許多，但接受部分切除的乳房仍然會有顯著的變形，和對側正常的乳房比較起來還是會有明顯的落差，這情形對於原本乳房尺寸就不小的患者更是明顯。許多患者因此在穿著上會有嚴重的困擾，需要加上很厚的墊子，以彌補極不平衡的雙側乳房，但這樣常會造成皮膚的摩擦、過敏甚至破皮。

蒲啟明指出，微創手術是現今外科手術之潮流，好處除了傷口小之外，更因為破壞的組織範圍縮小，患者恢復的時間也縮短許多，當然手術的疤痕也減少許多。在許多外科範疇中，內視鏡手術已是行之多年的標準手術方法，現代的手術皆朝著微創、精緻化的方向發展，將內視鏡運用在乳房重建手術上以減少疤痕並縮短患者恢復時間。

新式手術僅兩個小傷口，減少疤痕困擾

蒲啟明說明，以闊背肌皮瓣進行乳房重建是標準乳房重建手術之一，一般是會在背部留下一處很長的疤痕，此疤痕經常造成患者的困擾。現今使用內視鏡微創手術拿取闊背肌皮瓣，只需兩個在腋下的小傷口即可，術後恢復時間亦縮短許多，並且減少疤痕之困擾。接受闊背肌乳房重建的患者，待傷口癒合後，其日常生活不會受到影響，即使要從事激烈運動亦不會有限制。

接受乳房全切除或部分切除的乳癌患者，有各種不同的乳房重建的方式，以闊背肌皮瓣重建手術來說，此手術適用於對側乳房較小或乳房較大，但可接受除了肌肉皮瓣移植外同時置入義乳之患者。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 乳癌友內視鏡手術重建乳房　傷口小不用擔心疤痕

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀