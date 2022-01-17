Toyota Corolla Cross No.044 ---- 觀察瞬間油耗的意義

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掌握好車速與油門、剎車之間的拿捏，若 Corolla Cross 瞬間油耗白色曲線能長時間高於平均油耗綠色曲線，那麼油耗數字自然就會越優異。透過觀察瞬間油耗，駕駛能夠瞭解車輛靜止、起步、引擎怠速運轉狀態時的油耗，並且掌握好車速與油門、剎車之間的拿捏，就能找到提升油耗數字的甜蜜時刻。以本站編輯駕駛 Corolla Cross 的經驗，本車起步油門無論是輕踩或者重踩，車輛加速的推進感並無明顯的不同，且瞬間油耗均會降到最低點，此時只需要維持油門角度讓車速穩穩提升至心裡預設的速度，待車輛達到一定速度時，再透過油門的收放來掌握車輛慣性與速度，減少不必要的剎車或者油門踩踏動作，讓瞬間油耗盡量與平均油耗持平；若 Corolla Cross 瞬間油耗白色曲線能長時間高於平均油耗綠色曲線，那麼油耗數字自然就會越優異。
而瞬間油耗上下浮動很大，與油門深度與引擎轉速有絕對的關係，也就是說油耗數字要好看，除了用路環境會影響之外，駕駛個人的開車習慣才是最關鍵的因素。當然省油之餘，切忌別只顧全自身車輛的油耗而影響交通的車流速度。
本週使用狀況方面，此車主要都在台北市區使用，由編輯部進行試車動態拍攝工作，自前一次加滿油後，截至本文刊出時尚未再度加油，因此暫無油耗資訊可分享，機能部分運作均正常，最新油耗數字將在日後長測文章中再行分享。