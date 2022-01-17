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李秉穎表示，原本疫苗只打2劑，但從國外借鏡的經驗與研究發現，抗體會隨著時間下降，根據以色列所發表的研究中，接種第三劑BNT疫苗對變異株的中和性抗體反應（圖1）可以看出，尤其是Delta、Omicron變異株，打兩劑時，在原始的武漢病毒抗體數高，但遇到Omicron則是劇烈下降，然而追加第三劑後，整體的平均數都大幅上升。李秉穎也說明，在以色列的報告中（圖2），打第三劑跟沒有打的，死亡率下降90%，「新冠疫苗最大的效益是在保護重症和死亡率，因此打第三劑是很必要的。」
▲圖1（圖片來源：台灣疫苗推動協會提供。）
▲圖2（圖片來源：台灣疫苗推動協會提供。）
混打選mRNA疫苗：莫德納、BNT 效果最好
李秉穎表示，在疫苗問世初期，針對混打疫苗並沒有實證研究，漸漸地國外也已經發表許多研究報告，都有相同的認定：「不同技術（廠商）製作出來的新冠疫苗，因為都是以棘蛋白作為免疫標的，所以混打之後會有互相加強的效果」。至於混打後的身體會不會產生嚴重不良反應？李秉穎說明，在英國研究中也發現AZ混打BNT，發生副作用的人數有些微增加，但沒有健康與生命的威脅。
李秉穎強調，「原先接種的疫苗抗體生成反應比較強的話，那麼在混打後也會比較強，mRNA疫苗就是最強。」根據研究調查（圖3）顯示，第三劑是mRNA疫苗（莫德納、BNT），抗體上升最高達34.5倍（編按：倍數採幾何倍數），Novavax（次單位蛋白疫苗）上升10.5倍，嬌生（腺病毒疫苗）上升效果只有5.2倍，因此，李秉穎建議，「同樣為腺病毒疫苗的AZ，不建議三劑都打AZ，若前兩劑不是AZ，再打AZ是可以的，但是前兩季若是AZ，不建議再打AZ，否則效果特別差。」並接著強調，因為打過腺病毒疫苗後，體內會產生線病毒抗體，且會干擾活性，加強作用才會打折扣。圖表中的VLA是法國研發的「滅活疫苗」，而中國大陸研發的科興疫苗也是同一類，其效果最低。
▲圖3（圖片來源：台灣疫苗推動協會提供。）
接種新冠疫苗與其他疫苗 建議相隔7天
新冠肺炎疫情雖嚴重，但仍有許多疾病所帶來的風險也不可忽視，民眾也必須提高警覺，接種疫苗，例如：肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗，這些疾病對於長者或慢性病患者，在感染後重症與致死率都有一定程度。不過，民眾也擔心一直打疫苗會不會造成身體傷害？李秉穎表示，「若要接種流感疫苗及新冠疫苗，建議相隔7天後再接種，雖然研究發現，不同疫苗跟新冠疫苗、同時接種在不同部位，並不會影響到有效性跟安全性，只是如果打了疫苗出現過敏性休克，萬一同時打，就不知是哪一個疫苗引起的，民眾可能也無法判斷該不該打同樣的疫苗。」
資料來源：健康醫療網 Omicron突破性感染 混打第三劑疫苗有用嗎？專家這樣說
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