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臺中榮總過敏免疫風濕科主任黃文男指出，根據各國研究顯示，自體免疫患者染疫風險並未增加，但疾病嚴重度較厲害者，疫苗保護力可能會有所影響，建議應完成2劑接種。對於新冠病毒不斷變異，黃文男認為，患者應持續用藥並定期回診，才是預防染疫最重要的方法，至於是否需要追加第3劑，維持抗體效果、延長保護力，建議依循指揮中心的建議。
臺中榮總過敏免疫風濕科主治醫師陳一銘強調，自體免疫疾病控制不良，體內發炎情形嚴重，更會增加染疫及重症的風險，建議患者回診時戴好口罩、注意個人衛生，疫苗打好打滿，大致上不需要特別擔心，但接種疫苗前應先諮詢是否需暫停用藥。
治療藥物選擇多元 持續治療有助疾病控制
關於自體免疫疾病治療新進展，黃文男說明，類風濕性關節炎、硬皮症、皮肌炎通常會合併間質性肺病，且嚴重影響病人的預後；近年已能夠早期診斷，同時也有新藥品問世，大幅提升生活品質。
陳一銘表示，目前自體免疫疾病已提供多種治療藥物，舉例來說，不願意打針，可選擇口服的小分子藥物；若是不希望天天服藥，也可以使用生物製劑，對於控制疾病有不錯的效果。
自體免疫疾病會遺傳？ 後天環境恐是重要因素
自體免疫疾病與遺傳有關，患者常會詢問家人是否也會罹病？黃文男表示，根據台中榮總團隊的研究顯示，即使是一等親罹病機率也不會很高，顯示環境可能是重要因素。以類風濕性關節炎為例，抽菸是最大的環境因素，研究顯示，有抽菸習慣者最容易發病；近年研究也發現，牙周病與類風濕性關節炎產生CCP抗體有關，牙周病者未來也有較高的發病率。
黃文男提到，目前基因檢測已能診斷出類風濕性關節炎的基因，且中榮也進一步發現高達90多個基因可能與紅斑狼瘡有關，未來可望預測發病機率，讓患者做好環境預防，醫師也能更精準用藥，有助控制病情。
開發線上生活品質量表 助醫病掌握病情
除了規律用藥控制疾病外，患者與病和平共處也相當重要。中榮特別開發僵直性脊椎炎及全身性紅斑狼瘡的線上生活品質量表。
黃文男說明，此線上量表同步連結醫師看診系統，可即時掌握患者的病情，也能評估患者睡眠、體力、記憶力、身體疼痛等不適症狀，提供適合的輔助治療藥物或生活改善建議，提升生活品質。此外，患者也能自行查詢相關報告，更能控制疾病。
資料來源：健康醫療網 自體免疫患者染疫風險增？ 打疫苗外這2件事更重要
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