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馮主任委員期勉會屬醫療體系在既有的基礎上，精益求精、再創高峰，持續為照護榮民與民眾健康而努力，馮主委表示，輔導會擁有三所國內頂尖的醫學中心的榮民總醫院，就像是金字塔的頂峰，十二所分院及十六所榮家保健組，連成金字塔的三級醫療照護網絡，是臺灣醫療體系的重要資源，他要求輔導會醫療體系，務必落實國家分級醫療政策，讓榮民在榮家就可以獲得在地化優質、便捷的醫療照護服務，減少醫療後送。
以專精技術超越器材 病人尊稱「陳健保」
陳院長表示，新職是一個責任與壓力的開始，北榮在歷任院長和許多前輩的擘劃與經營之下，有輝煌的成就，個人將秉持優良的歷史傳統，全力以赴，完成長官交付的任務與要求。
陳威明院長，國立陽明大學（陽明交通大學合併前）醫學系畢業，是國內骨科專家，迄今完成3萬餘例骨科手術，照顧臺灣半數以上的骨肉瘤病患，其中帶領團隊搶救紐西蘭毛利國王糖尿病壞死腳趾免於截肢，更讓臺灣優質醫療聲名遠播。率先施行微創全人工髖及膝關節，吸引世界各地的病人赴臺接受骨腫瘤或關節手術，曾任亞太骨骼肌肉系統腫瘤學會主席殊榮。陳院長還號召成立「骨肉瘤關懷之家」，協助長期抗癌的外縣市及偏鄉離島骨肉瘤患者縮短住院天數，節約健保資源，成為病人口中的「陳健保」，並因此項善舉榮獲「2018台灣義行獎」。
領北榮率先推動池化核酸檢測 支援大規模採檢
疫情期間，領導北榮團隊，率先推動國內池化核酸檢測（pooling PCR），完成苗栗電子廠及臺北市三大果菜批發市場大規模採檢任務，有效阻絕疫情傳播鏈。行醫之路不忘初衷，始終保持對醫療熱誠，同仁與病友都能深刻體驗到陳院長客氣的態度，對其讚賞不已，30多年默默耕耘的成果，榮獲2021年公務人員傑出貢獻獎。
▲陳威明院長宣誓就職
資料來源：健康醫療網 台北榮總院長17日交接 陳威明接棒
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