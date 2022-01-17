王力宏、李靚蕾都輸了！官司內幕曝光　律師看懂這場戰爭

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▲律師徐人和在節目上分析王力宏與李靚蕾的監護權攻防戰。（圖/高點電視YT）

李靚蕾與王力宏兩人的婚姻鬧得滿城風雨，掀起各界關注。而日前，李靚蕾再發文爆料指控王力宏未經她同意，就帶3名陌生男子硬闖吾彊住宅，並公開監視錄影器，讓探視小孩溫馨的現場陷入火爆。對此，律師徐人和也在節目上戳破兩人的攻防戰目的，形容現在場面是兩敗俱傷。李靚蕾日前發長文指控，指出王力宏未經同意，就帶著3名陌生男子硬闖吾彊住宅，並要求關掉家中的監視器，雖然王力宏有帶玩具探望小孩，但那只不過是煙霧彈，甚至發出不自殺聲明；而王力宏也委託律師事務所發表聲明表示「本所建議我們客戶王力宏先生，不論任何情況，在沒有本所律師認可的其他成人陪伴下，他不應該與前妻李靚蕾小姐單獨相處，因為李靚蕾已經將他們的離婚，變成一場充滿錯誤、虛構且惡意的抹黑行動」雙方各說各話，讓外界霧裡看花。對此，律師徐人和在節目《震震有詞》提到這件事，，他舉例有人發現要離婚，就馬上把孩子帶走，變成先搶先贏的局面，但這樣在實務上就不妥了，徐人和提到，徐人和也表示「如果說蕾神三部曲第一部打王力宏是渣男，」。（編輯：張嘉哲）