新台幣 450 萬元起　Porsche Cayenne 白金版正式在台上市

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外觀方面，Cayenne 白金版採用消光鉑銀烤漆 (Satin Platinum) 作為主要特色，用以點綴進氣隔柵鑲嵌飾板、尾燈中央 PORSCHE 字樣、行李廂蓋中的車型銘牌及標準的 21 吋 RS Spyder Design 輪圈，側窗飾條採用高亮澤黑色處理，排氣尾管採用高亮澤雙出跑車造型，車色提供白色、黑色、金屬墨玉黑 (Jet Black)、金屬卡拉拉白 (Carrara White)、金屬桃心木棕 (Mahogany)、金屬月光藍 (Moonlight Blue) 及蠟灰 (Crayon) 供選擇。
內裝方面，Cayenne 白金版配置蠟灰色的安全帶、髮絲紋鋁合金車門檻、鋁合金紋理內裝飾板套件，也在前車門檻施以 'Platinum Edition' 專屬字樣，使質感更為提昇。
配備部分，Cayenne 白金版標準搭載 LED 頭燈含保時捷動態照明系統 (PDLS)、全景式電動天窗、後座私密玻璃、Bose® 環繞音響系統、環境內裝照明 (氛圍燈)、雙前座八向電動調整跑車座椅、座椅頭枕施以保時捷盾型徽飾印記及儀錶板上的類比時鐘，此外 Porsche Exclusive Manufaktur 也提供豐富的客製化項目讓車主選購。
現行 Cayenne 為 2017 年推出的第三世代，經過約莫 4 年的發展，比照先前登場的 Pamanera 推出 Platinum 白金版車型，將多樣配備列為標準配備清單，可望增強產品的吸引力。