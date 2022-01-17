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新台幣 450 萬元起　Porsche Cayenne 白金版正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-17 12:25:40

Porsche 今日 1/17 推出 Cayenne Platinum Edition (白金版)，台灣保時捷同步宣布引進編成與建議售價，分別是 Cayenne Coupé 白金版 (新台幣 450 萬元起)、Cayenne 白金版 (新台幣 460 萬元起)、Cayenne E-Hybrid Coupé 白金版 (新台幣 492 萬元起)、Cayenne E-Hybrid 白金版 (498 萬元起)、Cayenne S Coupé 白金版 (新台幣 543 萬元起) 及 Cayenne S 白金版 (新台幣 558 萬元起)。

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Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
外觀方面，Cayenne 白金版採用消光鉑銀烤漆 (Satin Platinum) 作為主要特色，用以點綴進氣隔柵鑲嵌飾板、尾燈中央 PORSCHE 字樣、行李廂蓋中的車型銘牌及標準的 21 吋 RS Spyder Design 輪圈，側窗飾條採用高亮澤黑色處理，排氣尾管採用高亮澤雙出跑車造型，車色提供白色、黑色、金屬墨玉黑 (Jet Black)、金屬卡拉拉白 (Carrara White)、金屬桃心木棕 (Mahogany)、金屬月光藍 (Moonlight Blue) 及蠟灰 (Crayon) 供選擇。

Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
內裝方面，Cayenne 白金版配置蠟灰色的安全帶、髮絲紋鋁合金車門檻、鋁合金紋理內裝飾板套件，也在前車門檻施以 'Platinum Edition' 專屬字樣，使質感更為提昇。

Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
配備部分，Cayenne 白金版標準搭載 LED 頭燈含保時捷動態照明系統 (PDLS)、全景式電動天窗、後座私密玻璃、Bose® 環繞音響系統、環境內裝照明 (氛圍燈)、雙前座八向電動調整跑車座椅、座椅頭枕施以保時捷盾型徽飾印記及儀錶板上的類比時鐘，此外 Porsche Exclusive Manufaktur 也提供豐富的客製化項目讓車主選購。

Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
現行 Cayenne 為 2017 年推出的第三世代，經過約莫 4 年的發展，比照先前登場的 Pamanera 推出 Platinum 白金版車型，將多樣配備列為標準配備清單，可望增強產品的吸引力。

Porsche Cayenne Platinum Edition (白金版)
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