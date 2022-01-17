預覽新世代性能風格　Subaru Levorg / WRX S4 STI Performance Concept 亮相

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本次發表的 WRX S4 STI performance 及 Levorg STI performance 概念車，分別是基於日本市場販售的 WRX S4 STI SPORT R 及 Levorg STI SPORT R 所打造而成，以相當接近量產的車成熟度，展現下一世代 Subaru 高性能轎車與旅行車的面貌。
外觀方面，WRX S4 STI performance 及 Levorg STI performance 概念車均搭載 STI 櫻桃紅色烤漆前下擾流、STI 櫻桃紅色烤漆側裙、STI 櫻桃紅色烤漆車外後視鏡蓋、STI 櫻桃紅色烤漆後下擾流、後保險桿擴散器 (WRX S4)、碳纖維大型尾翼 (WRX S4) 及高性能排氣尾管，其中 WRX S4 為雙邊雙出，Levorg 為雙邊單出設計。
內裝方面，WRX S4 STI performance 及 Levorg STI performance 概念車延續新世代 Subaru 的座艙風格，配置直立式中央觸控螢幕，飾板採用紅色縫線點綴，方向盤六點鐘方向飾蓋加入 STI 字樣，排檔頭也改為 STI 版本，WRX S4 採用紅黑雙色 Recaro 跑車座椅，Levrog 則為紅黑雙色運動化座椅。
動力配置方面，目前 Subaru 尚未完整揭露 WRX S4 STI performance 及 Levorg STI performance 概念車的詳細規格，預計以現行 WRX S4 採用的 2.4 升 DIT 水平對臥 4 缸渦輪增壓汽油引擎為基礎，將輸出升級至 300ps 之譜，搭配對稱式全時四輪驅動系統及 Subaru Performance Transmission 變速系統，切入 SI Drive 的 I 模式將具備無段的換檔感受，切入 S 或 S# 模式則可產生 8 段變速效果。
此回 Subaru 在東京改裝車展亮相的兩款 STI Performance 具有相當高的成熟度，相信正式量產版本也箭在弦上，關於新世代 WRX 與 Levorg 車系導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。