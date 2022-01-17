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車側與部分內裝設計曝光　第二代 Volkswagen Amarok 將在今年中正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-17 15:25:40

Volkswagen Nutzfahrzeuge (福斯商旅) 日前再度釋出全新第二代大改款 Amarok 的設計圖片，預告實車將在今年中正式發表，並在年底於部分市場開始接單。

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Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
第二代 Amarok 由澳洲與歐洲團隊共同開發，在外觀造型上採用 X 設計風格，較第一代車款更具有越野與粗獷感受，尺碼較第一代增長 10 公分，寬度增加 4 公分，車頭配置大面積水箱罩，與 LED 頭燈組相連，車側具備大型外闊式輪拱，車頂配有行李架。
內裝方面，第二代 Amarok 擁有與 Ranger 相仿的直立式中控台螢幕，但換上 Volkswagen 方向盤及座椅，動力配置方面，第二代 Amarok 將依據市場特性提供適合的汽油與柴油引擎選項，部分市場將享有高性能版本 V6 TDI 柴油引擎可選擇。

Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Nutzfahrzeuge 設計總監 Albert-Johann Kirzinger 表示，第二代 Amarok 將擁有更壯碩的結構、更高品質的座艙、更豐富的駕駛輔助科技與更便利的連網功能，發表後將帶來同級車中首見的新創舉。

製造地點方面，第二代 Amarok 將在 Volkswagen 位於阿根廷的 Pacheco 工廠，及 Ford 位於南非的 Silverton 工廠生產，而原有的德國漢諾威工廠將不會再負責生產 Amarok 車系，主要以 T7 廂型車為主。

Amarok 於 2010 年問世，經過約 10 年的發展，在全球市場已售出超過 81.5 萬輛，如今在邁入第二世代後，與 Ford 合作開發，共享研發與製造等資源，本站將持續追蹤新世代 Ford Ranger 與 Volkswagen Amarok 導入國內的最新消息，敬請留意。

Volkswagen Amarok
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