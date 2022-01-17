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450 萬起！Porsche 新推 Cayenne 白金特仕版本

▲ 450 萬起！Porsche 新推 Cayenne 白金特仕版本
▲ 450 萬起！Porsche 新推 Cayenne 白金特仕版本

2GameSome - 有車賞

2022-01-17 16:25:01

保時捷發表全新 Cayenne 白金版。結合 Cayenne 獨有的設計元素，標準配備全面升級，並加入消光鉑銀車身烤漆 （Satin Platinum) Cayenne 白金版將提供 Cayenne、Cayenne E-Hybrid、Cayenne S，以及相應的 Coupé 車型選擇，售價介於 450 萬至 558 萬間。

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Cayenne 白金版外觀使用消光鉑銀做為主要特色，點綴眾多 Cayenne 獨有的設計細節，包含進氣隔柵鑲嵌消光鉑銀色烤漆飾板 (Satin Platinum)，尾燈消光鉑銀色’PORSCHE’字樣 (Satin Platinum)，尾門上的車型名稱與白金版獨有的標準 21 吋 RS Spyder Design 輪圈皆施以消光鉑銀烤漆，搭配高亮澤黑色雙出跑車造型排氣尾管和高亮澤黑色側窗飾條。車色提供白色、黑色，以及具有金屬光澤的金屬墨玉黑 (Jet Black)、金屬卡拉拉白(Carrara White)、金屬桃心木棕 (Mahogany)、金屬月光藍 (Moonlight Blue)和特殊色蠟灰 (Crayon)等供車主選擇。

內裝部分以蠟灰色的安全帶搭配髮絲紋鋁合金車門檻，前車門檻施以 'Platinum Edition' 專屬字樣及鋁合金紋理內裝飾板套件。

Cayenne 白金版提供更豐富的標準配備，包含 LED 頭燈含保時捷動態照明系統 (PDLS)、全景式電動天窗、後座私密玻璃、Bose® 環繞音響系統、環境內裝照明 (氛圍燈)、雙前座八向電動調整跑車座椅、於座椅頭枕施以保時捷盾型徽飾印記，以及儀錶板上的類比時鐘；不僅如此，Porsche Exclusive Manufaktur 自內裝到外觀亦提供廣泛的選配項目，讓車主有更多選擇。

【全新Cayenne白金版建議售價】

Cayenne 白金版                                     NTD 4,600,000元起

Cayenne Coupé白金版                        NTD 4,500,000元起

Cayenne S白金版                                  NTD 5,580,000元起

Cayenne S Coupé 白金版                     NTD 5,430,000元起

Cayenne E-Hybrid 白金版                    NTD 4,980,000元起

Cayenne E-Hybrid Coupé白金版     NTD 4,920,000元起

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