全功能再進化　第 4 代 Toyota Noah/Voxy 日本市場發表

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第 4 代 Toyota Noah/Voxy 除了延續第一代開始講求的承載實用之外，更強調增進日常使用的舒適、安全與便利性。在外觀方面，Noah 強調大氣、質感的表現，而 Voxy 則是呈現較銳利、獨特的風格。在車頭方面，Noah 採用與 Alphard 車系相似的大面積鍍鉻水箱罩設計，並且換上更銳利的頭燈造型。Voxy 則承襲分離式頭燈組造型，展現個性運動化感受。
新一代 Noah/Voxy 換上全新 TNGA GA-C 平台後，長寬高分別是 4,695mm × 1,730mm × 1,895mm，C 柱之間的距離為 1,295mm，較舊款車型增加 75mm，結合 1,405mm 高的室內空間造就出比以往更寬敞的內部空間。
在便利機能性方面，搭載電動滑門的車型，車側統一配置了機械式登車踏板，距離高度僅 200mm，搭配安裝於 B 住內部的長形扶手讓孩童或者年長者都能夠更輕鬆的上下車。另外原廠也提供電動感應滑門選配，只要身上攜帶鑰匙就能透過腳踢感應自動打開側滑門。此外，配備電動尾門的車型在後葉子板上設有開關提高便利性，而手動尾門車型更搭載了無段鎖定的機構，可自由任意固定尾門的角度，拿取行李也不會再受到停車地點的限制。
進到車內，可以發現 A 柱左右三角窗設計造就出相當寬敞的視野，中控台採用水平對稱設計，並大量應用軟質塑膠、金屬飾條鋪陳，將車內的功能按鍵盡量整合在一塊，營造出既簡潔又俐落的風格。配備部分標配 8 吋 Display Audio 主機，支援 Apple Carplay/Android Auto 連結與導航等，另外提供 10 吋 Display Audio Plus 選配，可額外訂閱服務“T-Connect”線上服務。
座椅設計上，提供 7 人座或 8 人座，7 人座第二排空間為 Captain Seat 獨立座椅，具備折疊桌、座椅加熱功能，且上一代需要側滑才可前後移動的機能取消，現在只要一鍵就能直接進行前後滑動 (滑動距離 745mm)。8 人座椅第二排座椅則採用 6/4 分離設計，同樣提供 705mm 前後滑移距離，而全車系第三排座椅均有一鍵收納功能，向上翻轉也不必使用固定帶，大幅提升便利性。
安全系統部分，Noah/Voxy 全車系配備最新的“Toyota Safety Sense”，PCS 預警式防護系統支援路口對向、車輛/行人/腳踏車偵測含剎車輔助、DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統含 RSA 速限辨識輔助、LTA 車道循跡輔助系統、AHS 智慧型遠光燈遮蔽系統、SEA 安全下車輔助等等，另外 Toyota Teammate 亦新增 Advanced Drive 與 Advanced Park 功能，後者可透過智慧手機遙控車輛駛離或停入車位。
動力系統方面，Noah/Voxy 提供 2.0 升自然進氣與 1.8 Hybrid 兩種規格，前者配備 2.0 Dynamic Force Engine (M20A-FKS) 引擎，搭配模擬 10 速 CVT 變速箱，最大馬力達 170ps / 6,600rpm，最大扭力為 20.6kgfm / 4,900rpm，在 WLTC模式平均油耗表現為 15.1km / L，4WD 車型則追加“Dynamic Torque Control 4WD”四驅系統，輪胎發生打滑時可將扭力分配至後輪，提供更穩定的行駛表現。
1.8 Hybrid 車型則為最新的第 5 代 Hybrid Synergy Drive 系統，配備 1.8 2ZR-FXE DOHC 引擎與電動馬達，搭配鋰離子電池組，引擎最大輸出 98ps / 5,200rpm，最大扭力 14.5kgm / 3,600rpm。電動馬達最大輸出 95ps、最大扭力 18.9kgm，在 WLTC 模式平均油耗為 23.4km/L，而 E-Four 四驅車型則於後軸新增電動馬達驅動，同樣實現更出色的行駛軌跡。
MPV 車型在日本市場相當暢銷，是每家日本車廠必定競爭的級距。隨著 Honda 推出第 6 代 Stepwgn，Toyota 自然不落人後，推出第 4 代 Toyota Noah/Voxy 應戰，表現為何相信就由消費者來決定了。