兒童異位性皮膚炎影響大！不僅皮膚、長期恐傷身又傷心

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全球有10～20%的兒童受到異位性皮膚炎影響，在台灣盛行率約8～10%。異位性皮膚炎是過敏三部曲中最早出現的，將近八成的病童會慢慢產生氣喘及過敏性鼻炎。許多病童因皮膚乾燥、搔癢，導致傷口出血，睡眠和生活品質也受影響。這些小異膚寶貝病情反覆發作，卻沒有可長期使用卻安全有效的治療選項，也讓家長與兒科醫師面臨診斷與治療的困境。
每十人就有一人是異膚寶貝 兒童異位性皮膚炎不可輕忽！
異位性皮膚炎是一種慢性且反覆發作的皮膚發炎疾病，是常見的兒童過敏性症狀之一，台灣兒免學會洪志興理事長表示，台灣的孩童中，每10人就有1人是異膚寶貝，而這些異膚寶貝中，有5%是屬於重度異位性皮膚炎，但重度影響層面就不僅止於皮膚病灶，長久下來的影響夾帶自信心受創、人際受阻、憂鬱焦慮、嚴重睡眠不足，家長和孩子晚上都無法睡覺。
9歲的張小弟弟，出生週歲就被診斷重度異位性皮膚炎。幼稚園病況嚴重時，常半夜搔癢難耐抓到破皮，平均睡2個小時就會被癢醒，導致全家人都睡不好，且因為自信心不足也導致社交出現問題。由於要控制病灶發生，張小弟弟在飲食上也必須要特別控制，舉凡蛋類、海鮮、大豆等等高蛋白質的食物都要禁止，也因此影響張小弟弟的發育。此外，反覆搔抓的皮膚感染，還曾因此感染金黃色葡萄球菌而入院治療。所幸經醫師建議開始使用生物製劑治療，穩定用藥後搔癢程度降低、生活品質逐漸恢復，飲食也可以開始吃蛋類等增加營養的食物。
傳統治療有副作用疑慮 生物製劑助改善
傳統的兒童治療選擇僅有口服免疫抑制劑、類固醇藥膏，局部類固醇藥物的短期使用，對於急性發作可以達到很好的效果，但若長期使用可能會影響內分泌，使兒童成長受到影響，而免疫抑制劑則會有免疫力下降的疑慮。
針對過去治療選擇，臺灣兒免學會姚宗杰秘書長表示，無論是大人或是小孩，異位性皮膚炎過去多靠口服免疫抑制劑、類固醇藥膏等。然而，孩子在治療選擇上較受限，由於處於發育階段，若長期使用類固醇藥膏，會有潛在致癌、副作用的安全疑慮；而口服免疫抑制劑，雖治療效果好，但是副作用多，不僅傷肝、腎，有的甚至會抑制免疫造成感染風險增加。為了避免副作用發生，孩子1至2個月就需要定期打針抽血、檢查肝腎功能、血球指數等。
根據2021台灣兒童異位性皮膚炎臨床診療指引，生物製劑療法與目前外用藥物的治療機轉不同，是從根源改善病灶，藉由精準鎖定體內異位性皮膚炎發炎相關的傳遞因子，阻斷引發發炎的反應路徑，進一步調節免疫反應以達到控制病情效果，迅速改善癢感症狀。生物製劑安全性高，不會有傳統治療的副作用疑慮，臨床試驗結果顯示，不良反應如鼻咽炎及上呼吸道感染，發生率與安慰劑相當，在醫囑下可安全使用。日前，衛福部已核准可使用於6歲以上兒童與成人中重度異位性皮膚炎的生物製劑，根據研究顯示，6至11歲中重度兒童病患連續使用四個月後，病況改善八成（異位性皮膚炎評估指數 EASI）。九成五的患者使用後病況得到緩解。近六成（55%）患者的搔癢程度降低；近七成（65%）患者因而改善了睡眠不足的問題，綜括以上，這些患者的生活品質皆有明顯提高。
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