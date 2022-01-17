穿高跟鞋腳痛怎麼辦？專家６改善、４保養、２挑選，保護足健康！

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高跟鞋常見問題，小腿也容易變壯！
鍾馨葦物理治療師表示，高跟鞋的好處，最主要就是在於社會價值觀所定義的美感、正式感，對於人體而言幾乎沒有任何好處。若太常穿高跟鞋，平時又沒有做好伸展，日久容易出現各種足部問題。
鍾馨葦物理治療師指出，高跟鞋對足部健康的影響，民眾較為熟悉的就是急性扭傷。慢性傷害則如常聽到的足底筋膜炎，診間足底筋膜炎的患者，就有不少是因為上班需穿著高跟鞋的櫃姐，約佔了8成左右。
除此之外也包括了「高跟鞋症候群」，因高跟鞋傾斜的關係，壓力大多集中在前足腳趾，容易壓迫到神經進而產生疼痛，特別是腳趾二、三、四趾的部位更為明顯。
值得注意的是，不少高跟鞋族群會偏好尖嘴鞋，此款是相當不適合亞洲人的鞋款。人的腳形可略分成羅馬腳、希臘腳、埃及腳三種，羅馬腳為前三趾齊平；希臘腳為第二趾較長；埃及腳則為大拇指最長，其他依序較短
。從腳形來看，較適合穿尖嘴鞋的是希臘腳，而亞洲人大多腳掌偏大，且多為羅馬腳和埃及腳，硬穿容易使得腳趾外翻、扭曲、摩擦等，不單單只有壓迫的疼痛。
另外，因為足部健康不佳，筋膜、肌肉又是一體的，也會連帶影響小腿，常會出現緊繃、發麻的感覺，而穿著高跟鞋行走，對於腿部而言也多是小腿在出力，長期不僅腿痠也容易變壯。
穿高跟鞋腳痛怎麼辦？物理治療師６招改善！
高跟鞋對於足部、腿部的壓力都相當大，因是長期累積下來，出現慢性疼痛復健往往也無法及時緩解，鍾馨葦物理治療師建議，當下先透過消炎止痛藥或冰敷舒緩疼痛，也可以做些按摩伸展看有無改善可能，並盡早尋求醫師協助，那陣子也盡量避免高跟鞋、改穿平底鞋，以免傷害持續擴大，平時也更要懂得保養。
高跟鞋傷腳又傷腿，４保養平時要注意！
鍾馨葦物理治療師建議，高跟鞋若是因為重要場合出席需要穿，建議先穿著平底鞋、運動鞋等，到場再換上高跟鞋，並在離場後換回來，如此可大幅減少足部壓力。若是如公司規定等非穿不可，也建議可以帶著其他鞋款、準備個室內拖鞋隨時更換。
穿著高跟鞋回家之後，也建議做好伸展及按摩，讓腳底及小腿得以恢復，像是最基本的弓箭步就是很好的選擇，兩處都可以伸展到。另外也可以腳趾靠牆、腳跟著地，或是腳站台階、腳跟下壓，此動作要注意應藉由外物「被動伸展」，能有效伸展腿部。
至於按摩，腳掌按摩可踩著軟硬適中的按摩球或網球，小腿則可用滾筒等物推按，不過要注意的是，按摩小腿的方向要橫向、以類似與刷的方式進行，而非直向，如此才有利推開緊繃的肌肉、筋膜。
在按摩及伸展完之後，也需重新再做個肌力訓練，方法很簡單，簡單踮腳即可。民眾或許會納悶「就因為穿高跟鞋這姿勢，已經腳酸腳痛了，還要用同樣的姿勢運動？」物理治療師解釋，在按摩、伸展後適度的作這運動，主要目的在於讓舒緩的部位不會一次全部放鬆，重新找回平衡，增加小腿肌肉的彈性，避免肌肉無力，對於健康而言太多或是太少都是不好的狀態。
避免穿高跟鞋壓力山大，２挑選重點多留意！
在高跟鞋挑選上，鍾馨葦物理治療師建議，若非公司規定、可自行選擇的民眾，腳跟建議控制在五公分左右，腳跟越高對於足部和腿部的壓力就越大，且也越容易扭傷。也建議避免尖嘴鞋，如前述所提到的，亞洲人普遍不適合。
最後也呼籲，高跟鞋能不穿是最好的，若是基於美感，可自行定義美感，自信、走的漂亮是最美的，不必遵循社會的價值觀，甚至因此賠上腳部健康。而若是因為非穿不可，也應留意日常保養及鞋款挑選，讓健康和生活取得平衡才是長久之計。
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