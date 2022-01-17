北歐純電先鋒　Volvo XC40 Recharge 試駕

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●Volvo 首款純電動跨界休旅量產車
●車頭水箱罩位置改為平整式設計，並將充電孔設於後葉子板當中，車頭配置 31 公升置物容積
●底盤以 CMA 平台衍生，於前後軸各搭載一具電動馬達，可輸出 408hp 最大綜效馬力
●透過 150kW DC 約需 40 分鐘可自 0% 充 至 80% 電量，若採用 11kW AC 則需 10 小時
●內裝方面融入環保理念而選用永續材料製作，車內地毯便運用 100% 再生塑膠製作
●採用全新的 Google 車載系統與儀表板介面
●取消燃油版配置的引擎啟閉鍵、電子手剎車、換檔撥片、駕駛模式切換等功能按鍵
配合 Volvo 原廠純電、油電車的經營方針，國際富豪汽車於 2019 年起在台大力推廣 PHEV 雙能電動車型，同時將現有的純燃油車款電動化，陸續將原 T4、T5 以上的動力規格導入 48V 輕油電技術，使得該等級以上車型不再提供傳統純汽、柴油動力選擇。
而做為品牌旗下近年來最備受矚目的作品，Volvo XC40 除了提供 B4 及 B5 的動力選項之外，亦保留一款純燃油的 T3 汽油動力換取市場更多的彈性選項，本次試駕的 XC40 Recharge P8 則擔綱車系旗艦版本。
從外觀上來看，XC40 Recharge 以燃油版本的 R-Design 套件為基礎，取消車頭直瀑式水箱罩設計，改以與同車色飾蓋點綴。保險桿下方亦延續塑膠防刮材質，頭燈具有雷神之鎚 LED 導光日行燈，遠近光燈具備主動切換適路性照明功能，車側也擁有塑料防刮輪拱及車門下飾板，車頂配有行李架，C 柱含有 Recharge 字樣辨別身分，車尾擁有 LED 導光尾燈組，並取消燃油版的排氣尾飾管設計。尺碼部分，XC40 Recharge 的車身長寬高為 4,425x1,863x1,647 (mm)，軸距則為 2,702mm，整體車高較汽油車型矮 11mm，底盤離地高度因安裝電池的緣故僅有 176mm 的表現。
XC40 Recharge 的車身長寬高為 4,425x1,863x1,647 (mm)，軸距則為 2,702mm，整體車高較汽油車型矮 11mm，底盤離地高度因安裝電池的緣故僅有 176mm 的表現。
後保險桿取消排氣尾飾管設計，並以亮黑下擾流飾板點綴，營造簡約乾淨的設計風格。
封閉式的空氣力學水箱蓋飾板，鮮明指出本車為電動車的身分。
XC40 配置 LED 頭燈組，遠近光燈具備主動式調節功能。
XC40 標配 19 吋 5 輻黑鑽石切割鋁合金輪圈，其造型表現採低風阻造型，能夠增加行駛里程，同時為大馬力與增進操控穩定性需求，後輪胎面寬度 255mm 大於前輪 235mm，配胎尺碼為前：235/50 R19、後：255/45 R19。
充電插座位於車輛左後方，規格為 CCS1。
C 柱含有 Recharge 字樣辨別身分。
專屬車尾銘牌，Twin 即代表雙馬達的高性能車型。進到車內，XC40 Recharge 同樣保有家族化的北歐簡約家居風格，包括全新 12.3 吋數位整合資訊儀錶組、9 吋 Google 車載資訊娛樂系統、手機無線充電功能、CleanZone 純淨車室系統、CZIP 遙控循環換氣科技、IAQS 車室空氣品質監測系統、ECC 電子控制雙區恆溫空調及後座出風口等都保持在標準配備之列，不過對應 Volvo 對動物福利的重視，因此本次試駕的 MY22.5 年式座椅面料改為纖維加工超高密度紡織品 Microtech Nubuck，其質感表現較傳統動物皮革有鮮明的差異，同時汽油版可見的引擎啟閉鍵、電子手剎車、換檔撥片、駕駛模式切換功能完全取消，略失去旗艦規格的風範。
方向盤三幅式造型不變，功能鍵視覺效果較平實，不過整體操作具備豪華品牌應有的抓握質感，後方無換檔撥片。
全新 12.3 吋儀錶板介面更為簡單俐落，提供 Calm 與 Navi 兩種模式切換。
Google 車載資訊娛樂系統整合 Google Maps 地圖導航、Google Play 商店、Google 語音助理，並且可直接線上 OTA 更新。
前面兩個 Type-C 插座規格為 15W 5V/3A)，無線充電板充電功率 5W。
排檔頭同樣無傳統皮質包覆，對於傳統印象派的買家來說質感略為不足。
電動調整雙前座椅具有相當優異的包覆與身體固定能力，長途乘坐下來也不會感覺疲勞。座椅面料改為 Microtech Nubuck 纖維加工超高密度紡織品，其質感表現需要多花時間來適應。
得益於優化的鋰電池組，XC40 Recharge 仍保有與一般汽油車型相同的車室空間，後座頭部空間與膝部同樣寬裕，在同級小型 SUV 當中屬於佼佼者。
前門板可放置 15 吋筆電，其內部材質也選用非動物原料的環保材質。
後座配置空調出風口，下方提供 2 組 USB Type-C 插座。
Harman Kardon 多媒體音響系統含 13 支喇叭。
大面積全景天窗標配。
行李廂標準容量為 452 公升，整體平整性與方便性相當優異，後座椅完全傾倒後可創造極為平坦的空間，底板與門檻間也相當平整。
底板立起後，原先的塑膠飾條則形成掛勾。
因取消傳統引擎配置，前艙騰出 31 公升的行李廂容積。安全防護方面，XC40 Recharge 搭載目前 Volvo 全新 ADAS 偵測感應平台，其前向雷達、前向感應器偵測與反應能力都較舊款或者其他車款優異，BLIS 駕駛視覺盲點資訊系統含轉向輔助與 RCWM 後方來車碰撞預防警示暨閃避系統偵測範圍同為車輛左右向後延伸 70 公尺、CTA 倒車車側警示系統暨煞車支援系統能以扇形區域以 80° 角度朝外延伸約 30 公尺，整體運作更為強大，原廠也宣告全新偵測感應平台將陸續裝備到其他車款。
動力表現上，XC40 Recharge 選用兩組型號 E400V6 永磁同步電動馬達，其最大總功率可達到 408hp、最大總扭力 67.3kgm，0-100km/h 僅需 4.9 秒，在 NEDC 規範測試下最大續航力為 465 公里、WLTC 則為 418 公里。
打開車門坐上駕駛座，沒有啟動按鈕，只能夠透過選擇檔位喚醒車輛。啟動後駕駛 XC40 Recharge 上路，按照本次試駕活動的設定，必須從台北內湖前往台南，因此除了綜合性的道路體驗外，也於高速公路行駛將近 400 公里的路程。透過 Google 地圖導航的指示下，上路初期導航系統推估交通路況、車輛當前狀態預設車輛抵達電量僅有 2%，不過實際抵達目的地時，仍剩餘 10% 的電量，以一般多數人的用車狀況，XC40 的續航力應能夠滿足日常使用的代步需求。
本次試駕活動的設定，必須從台北內湖前往台南，因此除了綜合性的道路體驗外，也於高速公路行駛將近 400 公里的路程。
距離目的地還剩 62 公里，車輛的電池容量還有 33% 的餘量。綜效達 408hp 的純電系統所提供的強勁輸出使加速感受相當輕快，提速過程極為順暢，中高速的延伸能力也的確給人名符其實的感受，以一部小型休旅車來說，性能表現有著十足的說服力。雖然因休旅型式設定具有較長的避震行程，乘駕感受偏向舒適，但彎中仍可給予足夠的支撐力，搭配上電池賦予的低重心，就算車重超過 2 噸，在穿越連續彎道時車身的動態表現堪稱靈活。除此之外，在捨去了燃油引擎運轉特性後，無論是輪拱隔音、組裝品質均有達到豪華品牌應有的水準。
Volvo XC40 車系過去 3 年來主打高規格安全性與歐化的乘駕特性，一直是品牌重要的金雞母。隨著 Volvo 品牌電動化的轉型，國內電動車市場也正處於方興未艾的階段，XC40 Recharge 作為切入電動車市場的開端，硬體上展現了傳統車廠高度的造車成熟度，軟體方面也藉由與 Google 的合作來滿足即時更新的互聯網趨勢，未來隨著更多車廠的加入，其表現發展值得關注。