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程院長補充，所謂尊重不只對院內同仁，包含病人、周遭所有人，都要抱有一顆尊重的心，這樣才能有效溝通。長庚體系內這麼多分院，不可能總是萬眾一致，而當各分院意見相左時，體認到大家看事情的角度不同，接著去同理、去了解，才能讓事情圓滿解決，並且讓全體朝向更好的方向發展。
不僅長庚體系是如此，對於台灣整個醫療產業，程院長指出，雖然各院所難免有一些競爭，但實際上大家都有共識是要打「國際戰」，醫療作為外交軟實力，如何在國際間讓台灣醫療更加發揮，才是最大的關鍵。再加上近來新冠肺炎疫情的威脅，大家更應做好「團結」。
程院長說：「只要立好確切目標，不一定要要求遵循單一方向、直線到達，吸取大家的想法，經過良好溝通，即使路較蜿蜒也能通向目的地，誰知道呢，搞不好沿途的美好風景能讓這段路程更加分。」
智慧醫療成趨勢 大幅提升診療效率同時減少失誤
台灣作為國際醫療前段班，科技與醫療的結合勢在必行，而長庚醫療法人今年也以「COVID-19全方位智能防疫與成果」榮獲2021年全球永續獎的「疫情防治貢獻獎」，以及榮獲台灣企業永續報告書白金獎。
對於此次長庚二度獲獎，程院長表示，長庚一直以來都非常重視智慧醫療的發展，也於2014年成為台灣第一家獲得醫策會認證之智慧醫院。從一開始的電腦化、無紙化，到2018年設立人工智慧實驗室， 2019年領先全台獲得國際醫院電腦化最高等級HIMSS七級的殊榮，這些對於病人過往病史與當下病情，包含用藥與身體檢查數據之掌握都有相當大的幫助，並且大幅提升診療效率，同時也能降低醫護人員負擔及減少人為造成的失誤。
就醫不受限 遠距醫療車拉近醫病雙方距離
而智慧醫療不僅能幫助來院內看診的病人，也可協助將醫療觸角延伸至偏鄉與離島，程院長向媒體說明長庚實際運用的「遠距醫療車」概念。一般人聽到可能會認為只是開一台車到偏鄉看診，但其實沒那麼簡單！遠距醫療車利用遠端科技連結醫病兩方，專科醫師在院內即可診斷偏鄉病人，再請當地醫師開藥，讓醫療不受遙遠路途侷限，增加方便性，另外也能提升偏鄉與離島病人就醫意願。
互助才叫團結 醫院能做的就是全力幫助病人
身為大規模醫療體系的管理高層，一舉一動牽連到數以萬計的病人，程院長任重道遠，回溯程院長在長庚服務的40年來，曾三度義不容辭承擔重任，協助長庚渡過危機：
（1）1997年林口長庚內部出現一陣住院醫師離職潮，程院長在風波頻傳的時期，毅然決然接下內科部部長，全面整頓內部，才不致對病人產生太大影響。
（2）2003年台灣面臨SARS危機，高雄長庚也傳出院內感染，整個醫院拉起封鎖線程院長與時任主委的吳德朗醫師不畏風險南下支援，急奔病房幫忙。
（3）2017年程院長一肩扛起重擔，接任林口長庚紀念醫院院長暨長庚醫療財團法人決策委員會主任委員。
對此，程院長靦腆回應，每個人有每個人生活的難處，包含病人、醫護同仁，大家都有辛苦的地方，適時伸出援手，互相支援，才能達到真正的團結。隨著醫療發展越來越進步，醫療院所能幫助病人的層面越來越廣，從一開始的疾病治療到疾病預防，許多體內危險因子因著先進醫療儀器能被及早診斷、及早介入，期許未來不僅能從頭減少疾病發生，在病人確診後也能以維持其生活品質的目標來治療。
資料來源：健康醫療網 從醫師到管理高層 程文俊一路走來靠二字箴言，「尊重」
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