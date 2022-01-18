我是廣告 請繼續往下閱讀
治療目標：控制出血、提升血小板數值
林耘曲醫師說明，ITP易引發凝血異常、出血不止，當腸胃或大腦出血，可能造成重大影響。目前除了類固醇，治療的選項日漸增多，若患者願意積極與醫師討論治療方案，便能減少出血，擁有較佳的生活品質。
「ITP治療分為兩部份：控制急性出血與慢性提升血小板。」林耘曲醫師分析，當出現急性出血，必須先止血。此時可輸注血小板，合併類固醇治療，嚴重時可考慮給予免疫球蛋白，不過只是應急，當問題緩解，還是必須穩定用藥維持血小板數量，患者才不會面臨反覆出血的情況。
美國血液學會：類固醇使用不宜超過六週
美國血液學會建議，成年的ITP患者若無症狀，但血小板數量少於3萬(/uL)，建議開始接受治療。在這階段，第一線治療用藥仍以類固醇為主，不過長時間或反覆使用類固醇的患者可能出現胃出血、血糖偏高、體重上升或骨質疏鬆等副作用，所以類固醇使用時間不宜超過六週。
當ITP治療超過3個月，病情還是未見改善，或類固醇藥物無法如期停藥，醫師就會建議接受第二線治療。而根據臨床實驗結果，慢性免疫性血小板低下紫斑症的病患使用血小板增生劑後，多數的ITP患者病情能獲得緩解，甚至有些患者停藥後就沒有復發跡象。林耘曲醫師提醒，血小板增生劑的副作用包括腹瀉、頭痛、疲倦或肌肉痠痛等，用藥後若有不適，應與醫師討論。
尋找血液科醫師諮詢 診斷最精準
林耘曲醫師也叮嚀，民眾若懷疑罹患ITP，可至血液科或血液腫瘤科門診接受詳細檢查。此外，除了積極治療、按醫師指示用藥，平常也要注意正常作息、適度運動，且避免使用來路不明藥物或過度飲酒。
TW2201161400
資料來源：健康醫療網 66歲婦正面迎對ITP 不再因類固醇副作用問題卡關
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊