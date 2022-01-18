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特企／「聯華製粉」低鈉減鹽健康麵包革命上市！

▲低鈉減鹽健康麵包於輔大一粒麥上市！（圖／品牌提供）
▲低鈉減鹽健康麵包於輔大一粒麥上市！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-18 11:51:22

為能讓銀髮族輕鬆享受樂齡人生，聯華製粉攜手美國小麥協會、輔大一粒麥/輔大營養系跨界合作，推出安心胚芽雲朵吐司、咖啡菠蘿、冰心黑芝麻、全穀麥麩、太陽包、活力多種子等6款全新「全穀健康麵包」系列麵包。細緻口感，加入現代飲食中缺少的膳食纖維、微量元素及植化素，以「好麥、好粉、好麵包」掀起健康麵包新革命，提供消費者安心又美味的健康選擇。

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台灣2025年將邁向超高齡社會，透過營養均衡又美味的樂齡飲食，讓長者輕鬆攝取食物營養，健健康康享受樂齡人生。目前市面上，營養好吃及銀髮族適口性的全穀健康麵包商品少之又少，這次輔大一粒麥革命上市的「低鈉減鹽全穀健康麵包」，全系列以高齡友善及健康美味為出發，結合輔大營養系銀髮族減鈉配方的麵包設計並採用聯華製粉的100％無添加高筋麵筋及全穀全麥麵粉，開發設計六款營養烘焙配方，讓食物回歸原味無負擔。在輔大一粒麥校園門市和輔大醫院門市販售，售價在50-110元之間，雲朵吐司、咖啡菠蘿與冰心黑芝麻已在販售，其餘三款將於今年三月上市。

輔大營養系教授駱菲莉指出，營養研究證實健康飲食中的膳食纖維與微量營養素將有助於提升免疫力、維護人們的健康，麵包更是大眾儲備抗疫的重要食糧之一。但市售的麵包普遍讓人有精緻澱粉、高糖高油的刻板印象，且因烤焙過程加入的鹽有助麵包發酵及延長保質期，其實也隱藏著高鈉的疑慮，考量大眾飲食狀況及健康需求，低鈉減鹽需求刻不容緩，「全穀健康麵包」全系列因應而生。

在麵粉的使用上，深耕台灣超過一甲子的麵粉廠龍頭「聯華製粉」，率先響應政府及消費者食安趨勢，於2020年申請通過麵粉的「潔淨標章」，旗下100多種產品獲得「單潔淨標章」或「雙潔淨標章」，從原料源頭起為消費者及客戶把關。

聯華製粉表示，食品安全是食品業者最關鍵的核心價值，此次與美國小麥協會、輔大一粒麥/營養系跨界合作的健康麵包系列，使用聯華製粉新研發的「水手牌無添加高筋麵粉」製成，符合食安趨勢、提供消費者安心無負擔的美味享受。聯華身為台灣最大的麵粉廠之一，肩負消費者食用安全之重責，堅持4大原則:刪除減少人工化學添加物、配方簡單、加工製程簡單以及資訊透明；8大不添加:不添加人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑等原料。且原料非基改、符合農藥殘留法規規範為檢驗原則，發展「潔淨標章」、「雙潔淨標章」及「100%無添加潔淨標章」，提供消費者更多安心選擇的依據，從原料貫徹潔淨理念、商品透明化的烘焙製品。

詳情請搜尋「輔大一粒麥」官網 https://www.fjezmy.com/ 及FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/fjezmy/

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