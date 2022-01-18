等了好久Kia終於公布Niro數據規格

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kia於2021年11月首爾車展推出全新世代Niro，全新簡單中帶有剛硬線條，及遵循新世代設計手法水箱護罩輪，搭配名為心跳的LED DRL日行燈與車身雙色設計，都讓所有人對新Niro給予高度正面評價，不過很可惜當時並未公布車輛相關數據。
等了兩個月來到2022年，Kia於日前釋出Niro數據規格，首先車身尺碼為4,420mm×1,825mm×1,545mm，軸距為2,720 mm，與先前相比有著小幅的成長，而行李廂空間也因此有著更勝以往的451公升容積。
車室部分Niro車頂蓬採用再生壁紙，座椅使用Bio PU與桉樹葉天絲製成，門板則是使用不含BTX烤漆採用環保材質，而吸引目光的一體式螢幕設計是由雙10.25吋螢幕構成，及提供10吋HUD讓駕駛更方便辨識車輛各項資訊。主動安全方面Niro搭載的DriveWise智能駕駛員輔助系統也配備智NSCC車距巡航控制、LKA車道維持輔助、BCA盲點防撞輔助、FCA前方防撞煞車輔助、RCCA後方橫向交通防撞輔助等系統。
至於動力也是不少人關心的部分，當時Kia僅公布Niro會規劃Hybrid、PHEV與EV等系統，首先Hybrid系統搭載一具1.6升汽油引擎，具有105hp/14.7kgm最大輸出，搭配32kW電動馬達後有著141hp綜效馬力，透過六速雙離合器自手排變速箱，Niro Hybrid可帶來20.8km/L平均油耗(韓國測試標準)。目前Kia只有公布Hybrid數據，至於PHEV與EV車型則要之後才會公布。