福特中國設計中心主導　第六代長安福特 Ford Mondeo 正式亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
第 6 代大改款 Ford Mondeo 是由福特中國設計中心主導設計，整體不難看出與去年上海車展亮相的 Evos 有著異曲同工之處。車頭採用分離式 LED 燈組與 3D 格柵八角形水箱護罩，不過整體視覺重心更低，較 Evos 有著更具侵略性的氣息。在車側，Mondeo 運用厚實飽滿的曲線與雙腰線營造出旗艦房車應有的姿態，並採用雙色車頂、隱藏式把手和 19 吋鋁圈。車尾方面，其貫穿式的燈組採用與野馬相似的直立設計，尾廂中央則有斗大的 MONDEO 鍍鉻字樣，而保桿兩側與 Evos 相同均有類通風孔的設計，都可以顯示出兩者之間的關係。
此款預計由長安福特製造的第 6 代 Mondeo 車長為 4,935mm、寬 1,875mm、高 1,500mm，軸距達到 2,945mm，相比現行第 5 代 Mondeo 大上不少，同時在取消跨界元素後也僅比 Evos 略小一點。動力配置採用 2.0 升 EcoBoost 汽油渦輪引擎，最大輸出值為 175kw，換算下來大約是 235hp 的表現。
隨著轎車市場萎縮，近幾年可以看到車廠在中大型車款上添入跨界元素來突破車格上的侷限，例如 Ford Evos、Citroen C5X 等。而第 6 代 Mondeo 的持續推出除了是能供應龐大需求的中國大陸市場之外，未來是否會供應於其他市場，也是值得關注的焦點之一。