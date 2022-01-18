Isuzu 老車主有福利了 2022 年底前購買新車即獲得 5 萬保養金
Isuzu 台北合眾汽車今年宣布延長「換購 ISUZU，減碳愛地球」優惠活動，凡是保有 2006/12/31 前出廠的大型柴油車車主，1/1 開始至 2022/12/31 止，購買 Isuzu 任一車型(客車除外)，即可獲得 50,000 保養金。
7Car 小七車觀點
2022-01-18 14:25:40
根據台北合眾汽車公告，「換購 ISUZU，減碳愛地球」優惠活動僅限定 Isuzu 老車主，保有 2006 年前出廠的 1、2、3 期老舊大型柴油車之車主，於 2022/12/31 前收清並開立發票者，即可適用優惠活動內容。
而 50,000 保養金僅適用於 Isuzu 台北合眾汽車全省直營廠及特約廠並限定為電腦系統登錄之車輛資料方可使用，不得轉移到車主其它保有車輛使用。每次進廠使用抵扣時以最低消費面額新台幣 1,000 元起 (NT$1,000/ NT$2,000/NT$3,000…. 以此類推)，多自費補足少不退，且不得換現金或找零。
另外保養金以原價計價折抵，不限定折抵項目 (保養、零件、精品等皆可使用)，如適逢活動促銷期間，於活動折扣後亦可折抵使用。值得注意的是，保養金使用期限為領牌日起算兩年內有效，逾期保養金則將歸零。