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轉型運動化轎跑　第二代上汽大眾 Volkswagen Lamando L「凌渡 L」登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-01-18 19:25:40

儘管全球房車市場式微，但對於中國大陸市場來說仍有相當程度的需求。在長安福特發表第 6 代 Mondeo 之時，由上汽大眾主導的大改款 Volkswagen Lamando L 凌渡 L 也登場，該車在放大車格後定位與 Passat、Arteon 相仿，外觀則採用與 Arteon 相似的風格。

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Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando 車系首度於 2014 年登場，此次睽違 8 年的改款之作，換上了 VAG 集團的 MQB Evo 模組化平台，長寬高分別為 4,784mm x 1,831mm x 1,469mm，軸距為 2,731mm。外觀上加入造型相當犀利的 LED 頭燈組，並取消傳統水箱罩設計，透過一道 LED 導光條貫穿其中。前保險桿為本次 Lamando L 的視覺焦點，採用相當醒目的"大嘴"設計，內部採用蜂格狀設計，兩側則為進氣孔設計，營造出相當富有侵略性的氣息。

Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
在車側，凌渡 L 採用類 Coupe 五門掀背造型，並採用同級之間少見的無窗框設計。車尾方面則採用與 ID. 電動化家族相似的貫穿式尾燈組，保留傳統廠徽設計，LAMANDO L 英文字母則位於廠徽下方。

Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
進到車內，換上與 Golf 8 相似的家族化鋪陳，並配有 Beats 音響系統、抬頭顯示器、天窗、線傳排檔、電動前排座椅和主動式巡航控制系統等科技配備。動力依舊採用熟悉的 1.4 升 TSI 引擎，搭配 7 速雙離合器變速箱，提供 150hp 最大馬力與 250Nm 峰值扭力。

Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Lamando L 將鎖定中國大陸三廂中型房車市場，相似風格的潛在競爭對手包含廣汽本田 Integra、北京現代 Lafesta、Lynk & Co 領克 03 等，期盼以動感的風格吸引新生代年輕消費族群。

Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
Volkswagen Lamando L「凌渡 L」
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