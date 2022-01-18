轉型運動化轎跑　第二代上汽大眾 Volkswagen Lamando L「凌渡 L」登場

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Volkswagen Lamando 車系首度於 2014 年登場，此次睽違 8 年的改款之作，換上了 VAG 集團的 MQB Evo 模組化平台，長寬高分別為 4,784mm x 1,831mm x 1,469mm，軸距為 2,731mm。外觀上加入造型相當犀利的 LED 頭燈組，並取消傳統水箱罩設計，透過一道 LED 導光條貫穿其中。前保險桿為本次 Lamando L 的視覺焦點，採用相當醒目的"大嘴"設計，內部採用蜂格狀設計，兩側則為進氣孔設計，營造出相當富有侵略性的氣息。
在車側，凌渡 L 採用類 Coupe 五門掀背造型，並採用同級之間少見的無窗框設計。車尾方面則採用與 ID. 電動化家族相似的貫穿式尾燈組，保留傳統廠徽設計，LAMANDO L 英文字母則位於廠徽下方。
進到車內，換上與 Golf 8 相似的家族化鋪陳，並配有 Beats 音響系統、抬頭顯示器、天窗、線傳排檔、電動前排座椅和主動式巡航控制系統等科技配備。動力依舊採用熟悉的 1.4 升 TSI 引擎，搭配 7 速雙離合器變速箱，提供 150hp 最大馬力與 250Nm 峰值扭力。
Lamando L 將鎖定中國大陸三廂中型房車市場，相似風格的潛在競爭對手包含廣汽本田 Integra、北京現代 Lafesta、Lynk & Co 領克 03 等，期盼以動感的風格吸引新生代年輕消費族群。