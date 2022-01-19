特企／一起拚經濟！歌林加碼五倍券　豪華好禮八倍奉還

我是廣告 請繼續往下閱讀
活動期間內，購買歌林大家電類指定商品，就有機會抽中豪華溫泉渡假村住宿，及65型4K聯網液晶顯示器。
頭獎、虹夕諾雅 谷關(台中)2人一泊二食 市價40,000元
「虹夕諾雅 谷關」曾獲全球知名旅遊休閒雜誌《Travel+Leisure》評選為「2020全球最佳新開業酒店」的殊榮。為日本知名旅館營運公司旗下第一個在台灣設立的奢華溫泉度假村。具日系頂級旅宿格調，結合溫泉之鄉的地理優勢，更能讓人盡享奢華、靜謐的休閒時光。
二獎、加賀屋(北投)2人一泊二食 市價20,000元
加賀屋(北投)為純日式風高檔溫泉旅館，榮獲《台北米其林指南》旅館評鑑，為台北米其林唯一推薦的日式溫泉飯店，純日式造景及精緻和食料理，可撫慰暫時無法前往日本旅遊的遺憾。
三獎、歌林65型4K聯網液晶顯示器 市價27,900元
Ultra絕美系列電視，採用Ultra HD 4K面板與超薄極細邊框，支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器等多媒體裝置，內建Android 9.0及手機投影功能APP，同時搭載Youtube、NETFLIX影音平台，無線投屏功能可投影至大螢幕，也可透過藍芽連結耳機及音響設備。
買家電抽好禮 精打細算 賺的比花的多！
至1/31(一)止，購買歌林大家電類指定商品，並於2/15(二) 23：59前至活動頁面登錄，就有機會抽中豪華溫泉渡假村住宿及65型4K聯網液晶顯示器。
第二波抽獎／公告日期：2/23(三)抽獎，3/3(四)於歌林粉絲團公布得獎名單
頭獎：「虹夕諾雅(谷關)」市值40,000元，每波抽獎抽1名
二獎：「加賀屋(北投)」市值20,000元，每波抽獎抽1名
三獎：「歌林65型4K聯網液晶顯示器」市值27,900元，每波抽獎抽3名
歌林幫你精打細算、一起拚經濟！